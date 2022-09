La selección chilena cierra la fecha FIFA de septiembre enfrentando a Qatar este martes 27 de septiembre en el estadio Generali Arena de Viena, en Austria. En la interna de la Roja y los hinchas nacionales esperan por el primer triunfo de Eduardo Berizzo como DT del representativo nacional.

Pero no sólo en Chile están pendientes del duelo y el mismo Olympique de Marsella, el club de Alexis Sánchez, se despertó esperando una victoria de la Roja contra el próximo organizador de la Copa del Mundo.

A través de su cuenta oficial en Intagram, y en perfecto español junto a una foto del Niño Maravilla, el Marsella publicó “¡buena suerte a Alexis y La Roja esta tarde ante Qatar! #VamosLaRoja”.

Cabe considerar que el Marsella ya ha mostrado sus guiños a Chile anteriormente, claro en su cuenta de Twitter en español con palabras “típicas” en un recordado “ganamos wn... le está costando un poquito adaptarse a Alexis” tras el gol de AS70 contra Auxerre.

También tuvieron saludos para su delantero y para todo Chile sumándose a las Fiestas Patrias el pasado 18 de septiembre.

El encuentro entre Chile y Qatar está programado para este martes desde las 14:00 horas. La Roja quiere sacarse el amargo sabor de la derrota contra Marruecos el viernes pasado. Tras el partido de hoy, Alexis Sánchez se debe reintegrar al Olympique de Marsella de cara al duelo contra Angers como visita por una nueva fecha de la Ligue 1 de Francia el viernes 30 de septiembre.

