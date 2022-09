Alexis Sánchez ha tenido un gran comienzo en su primera vez en el fútbol francés de la mano del Olympique de Marsella, y aunque aún le falta y su posición en cancha genera dudas, igual ha marcado varios goles. Por eso, el ex director técnico del elenco de la Ligue 1, Jorge Sampaoli, de seguro lo recuerda. Y también el sueño que tuvo de juntarlo con Arturo Vidal.

Mientras el extécnico de la U y la selección chilena fue adiestrador de los focenses, varias veces se rumoreó sobre la salida de los dos grandes emblemas de la Generación Dorada desde el Inter de Milán para reencontrarse con el argentino que los hizo ganar la primera Copa América de nuestra historia en 2015, pero eso finalmente nunca sucedió.

El Rey Arturo dejó Europa y se fue a Brasil para defender al Flamengo, mientras que el Niño Maravilla efectivamente llegó al club más popular de Francia, pero eso ya no importaba porque el casildense dejó el equipo. Así, recientemente recordó el anhelo que tuvo de poder unirlos.

Sampaoli habló con el programa Los Tenores de Radio ADN y al ser consultado sobre si el tocopillano lo llamó antes firmar explicó la situación.

"No he hablado con Alexis. No he tenido contacto", lanzó de entrada Jorge Sampaoli, que después explicó las intenciones que tuvo de hablar con él y Arturo Vidal para reunirlos en el Olympique de Marsella, pero al parecer el director deportivo no le quiso cumplir el deseo en ese momento.

"Iba a hacerlo cuando hablé con el director deportivo del Marsella, quería hacerlo con Arturo y llevarlos para allá, los conocía y son inteligentes", resaltó para cerrar el también ex DT de Santos y la selección Argentina.

Así, ese gran sueño de Jorge Sampaoli de volver a dirigir a Alexis Sánchez con Arturo Vidal quedará, seguramente, en la lista de deseos sin cumplir del casildense. Aunque con el fútbol nunca se sabe, lo cierto es que a simple vista se ve difícil que sus caminos se vuelvan a unir. Pero de que la intención estuvo, sí estuvo.

¿Qué pasa con la adaptación de Alexis Sánchez a la Ligue 1?

Alexis Sánchez llegó hace ya varias semanas al Olympique de Marsella y su fichaje causó sensación entre los hinchas, e incluso su explosivo arranque con varios goles incluidos tenía eufóricos a los fanáticos, quienes colmaron el aeropuerto para recibirlo. Eso sí, la cosa hoy por hoy no está tan así.

Las últimas actuaciones del Niño Maravilla han despertado preocupación en la prensa y la posición que ocupa en el esquema de Igor Tudor ha causado debate. Por eso, Jorge Sampaoli le explicó a Los Tenores de Radio ADN cómo es el físico fútbol francés y los compañeros del goleador histórico de la Roja.

"Los compañeros de Alexis son todos físicos. Ahora juegan con tres centrales, dos carrileros rápidos, más directo. Y como tiene ese ida y vuelta, Alexis no encuentra un lugar. Por eso pasa tanto tiempo sin tocar la pelota, sin prosperar como quiere", advierte el ex DT de Chile.

"Al principio le costó un poco menos, los franceses son físicos y cuesta si uno no tiene claro cómo moverse. Si llega a hacerlo, es fácil. Para nosotros Payet se burlaba de esos movimientos y eliminar al que salta es lo principal", concluyó.