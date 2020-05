Murci Rojas recuerda Francia 98: "Cuando terminó la primera fase fui el mejor lateral, Roberto Carlos estaba abajo mío"

Como el Torneo Nacional se encuentra detenido por la emergencia sanitaria del coronavirus, los medios deportivos han revivido las apariciones de Chile en distintos mundiales. El de Francia 98 no es la excepción y muchas han vuelto a disfrutar de lo hecho por el equipo de Nelson Acosta, pero para Francisco Rojas no ha sido agradable verse en TV.

El Murci, que la rompiera en la cancha en aquella campaña de la Roja, se refirió a las repeticiones de dicha cita, donde recordó increíbles momentos y sorprendió al señalar que no le gusta mirarse en la pantalla.

"No me gusta verme, no me gusta verme en la tele, pienso que lo que hago lo quiero hacer tranquilo, cuando empezaron a dar los partidos del mundial no paraban los llamados y no contesto porque no me gusta verme, pero la gente tuvo buenos comentarios y eso se agradece en la vida”, comenzó explicando a Los Tenores de Radio ADN.

El equipo de Chile brilló en el Mundial de Francia 98. Foto: Getty Images

Además, Rojas contó que su nivel en Francia 98 lo llevó a estar por sobre jugadores de talla mundial. "Cuando terminó la primera fase fui el mejor lateral del mundial, estaba Roberto Carlos, Lizarazu y estaban abajo mío y tenía ganas de seguir, quería ser el mejor pero a beneficio del equipo, esas son cosas que a veces te dan ganas de seguir avanzando".

Finalmente, el Murci señaló que no dudaría en volver a ser futbolista si le dieran a elegir. "Si me preguntas que sería otra vez, quiero ser jugador profesional porque me encanta el sacrificio, el trabajo, la perseverancia la actitud, las ganas de llegar y eso lo transformo en la vida cotidiana en que quiero ser lo mejor en lo que hago, no me creo un súperhéroe pero me encanta lo social y ayudar a la gente".