Colo Colo busca una nueva estrella en el Estadio Monumental. Este domingo recibe a Deportes Iquique con el objetivo de asegurar los tres puntos y conseguir un nuevo trofeo para su vitrina. Partido que será en simultáneo con el duelo de la U ante Ñublense y que podría permitir los festejos de los albos.

Un partido más que especial y que cuenta con uno de los episodios más emotivos para el Cacique. Es que en 1998, el equipo de Gustavo Benítez superó a los dragones celestes en una definición agónica y logró el campeonato nacional. En dicha tarde en el Monumental, Francisco Rojas fue clave a siete minutos del pitazo final para bajar la estrella que por ese entonces era la 22 de los albos.

Por lo mismo el “Murci” entregó un importante mensaje al plantel albo para la definición del torneo. “Es partido importante. Los dos equipos más importantes están luchando por el titulo. Colo Colo tiene la ventaja porque juega de local y puede definir con su gente. En el 98 se le ganó a Huachipato 2-1 en las Higueras y con Iquique esa última fecha ganamos 2-1. Ahora le toca en la penúltima y se puede repetir la instancia. Esperemos que se dé todo este domingo. Vamos apoyarlos incondicionalmente”, lanzó de entrada en conversación con Redgol.

El también mundialista de Francia 98 también abordó la lesión que enfrenta una de las máximas figuras como Carlos Palacios. Pero mantiene la confianza en el plantel albo para este tipo de instancias.

“Carlos Palacios es fundamental en el sistema de juego de Jorge Almirón, pero es una plantilla grande. Quién lo reemplace lo hará de la mejor manera. Están todos comprometidos con el objetivo de ganar”, recalcó.

El “Murci” además dirá presente en el Monumental desde temprano ya que estará en el stand de Mercado Pago para compartir con los hinchas, sacarse fotos, firmar camisetas y acortar la tarde hasta el pitazo inicial.

Murci Rojas y su recado a la U

Rojas también comentó la denuncia de Universidad de Chile y que exige la resta de puntos del Cacique. Una conducta que repudió tajantemente el nacido en La Serena y recalcó que no debería afectar dentro de la cancha.

“En esta instancia buscan sacar ventaja para perjudicar a Colo Colo y no da a lugar. Los partidos se ganan en cancha (…) lo importante es entrar concentrado. Jugar simple. No hay que esperar lo que haga el rival. No hay que dar ningún balón por perdido para ser campeón”, sentenció el tricampeón con los albos.

Cabe consignar que Colo Colo tiene por disputar dos partidos: contra Iquique y Copiapó. Hasta el momento es líder con 63 unidades, dos más que la U que debe visitar a Ñublense. Un tropezón del archirrival y un triunfo albo será suficiente para levantar una nueva copa. Desde la ANFP ya confirmaron que el trofeo estará en el Monumental. Ahora la tabla puede moverse por la decisión que indice el Tribunal de Disciplina, lo que recién se conocerá el próximo martes 5 de noviembre.