El ex delantero de la selección Mauricio Pinilla espera que el delantero chileno de Blackburn Rovers, Ben Brereton, se recupere de las molestias en el tobillo y alcance a estar disponible para los encuentros finales de las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022, en que la Roja se enfrentará con Brasil en Rio y Uruguay en Santiago.

La lesión que sufrió Ben Brereton, un esguince grado II en el tobillo izquierdo con compromiso ligamentario, tiene de las mechas a los doctores del Blackburn Rovers y los de la selección chilena. ¡Y en qué momento! A sólo dos semanas de la doble fecha final en las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022.

Chile se enfrentará el 24 de marzo con Brasil en Río de Janeiro, y cinco días después recibirá a Uruguay, seguramente en el estadio San Carlos de Apoquindo. El balance dice que la Roja tiene que ganar y esperar otros resultados para tener una chance de clasificar al Mundial. Es decir, el técnico Martín Lasarte no puede privarse de nada.

En esa coyuntura está Big Ben, autor de cuatro goles en once partidos con la selección. Y que según el ex goleador de la Roja, Mauricio Pinilla, debe extremar su condición física ante la posibilidad de sumar minutos ante la Verdeamarela y la Celeste.

"Todo va en base a la decisión del jugador", asegura el ex delantero de la selección en diálogo con RedGol. "Si Brereton está en condiciones y él cree que puede jugar, tiene que jugar obviamente", sentencia Pinigol.

No se trata de sufrir, pero el ex goleador del calcio asegura que le tocó "ver compañeros, jugadores y yo personalmente. Me ha tocado jugar con esguince grado II y un buen vendaje, una buena infiltración, y perfecto", explica el ariete formado en Universidad de Chile.

Por eso, cree que todo dependerá de lo que consiga recuperar Brereton en estas dos semanas, y que se hagan todos los esfuerzos para sumarlo al plantel en estas fechas definitivas. "Yo creo que si él se siente en condiciones de jugar, tiene que estar sí o sí", puntualiza Pinilla.

Pinilla: "Creo que Chile puede meterse en el repechaje"



Mauricio Pinilla es del grupo de los cautos. El ex jugador asume que el camino de la selección chilena para llegar al Mundial de Qatar 2022 está cuesta arriba, pero mantiene una luz de esperanza en lo que puedan hacer sus ex compañeros de la Roja.

"Creo que llevamos varias fechas eliminatorias jugando con un match point en contra, pero hemos sobrevivido por el momento. Obviamente si se dan los resultados que esperamos lo ideal sería poder clasificar por repechaje", grafica el doble campeón de Copa América.

Pinigol entiende que la clasificación se resolverá en partidos paralelos. "Creo que está muy difícil clasificarse de manera directa, sobre todo por los partidos que nos van a tocar. Pero creo que Chile puede meterse en un repechaje", agrega.

En cuanto al desafío del estadio Maracaná ante Brasil, Pinilla marca las condiciones. "No hay que salir a desprotegerse. Sabiendo la velocidad, la potencia y la buena técnica que tienen ellos, te pueden hacer un gol en cualquier momento", alerta.

El ex ariete chileno asume el poder de la Verdeamarela. "Son jugadores muy determinantes, sobre todo en su bloque ofensivo. Pero bueno, es el partido más complicado que nos va a tocar. Obviamente por historia nunca hemos ganado y Brasil nunca ha perdido creo que por eliminatorias un partido allá. Así que va a ser muy difícil", adelanta.

De todas formas, también guarda fe en la compleja visita. "Estas eliminatorias han sido un poco extrañas y se han dado resultados que de pronto uno no comprende mucho, pero ojalá que Chile pueda sacar un buen resultado allá, por lo menos un empate", completa el goleador.

La selección chilena está en el sexto lugar de las clasificatorias, con 19 puntos. Debe alcanzar al menos la línea de Perú (21) para meterse en zona de repechaje, y la de Uruguay (22) para inscribirse de manera directa. Y precisamente, ambos rivales se encontrarán el 24 de marzo.

Pinilla ingresa al mundo de las apuestas



Después del retiro, Mauricio Pinilla pasó de las canchas a los escenarios, con repetidas actuaciones en televisión e incluso como animador de estelares, lo que complementa con sus comentarios en radio y una nueva pasión: las apuestas.

"Soy bueno para apostar. Siempre le ponemos alguna motivación a algún jueguito y obviamente que en el tema deportivo es entretenido a veces jugársela por algún equipo, sobre todo de la liga que uno sigue. Me gusta armar algunas combinadas, unas apuestas entretenidas", explica Pinigol.

Por esta razón, el ex delantero fue nombrado embajador de Latamwin.com, que hace su desembarco en el país de la mano de Pinilla y además de O'Higgins de Rancagua, en su primera alianza con un club.

"Estoy feliz de ser parte de esta campaña de Latamwin.com, que es una empresa súper seria, que trabaja de una forma realmente fantástica y son muy organizados. Entregan una experiencia entretenida, confiable y cercana. Como me gusta el tema de las apuestas y el juego estoy feliz de ser parte y que la gente puede motivarse también a participar y a ganar obviamente, esa es la idea", subraya Pinilla.