El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile por la quinta fecha del Campeonato Nacional, disputado este domingo en el estadio Monumental, terminó con goleada por 4-1 para los albos. El Cacique fue una aplanadora y los azules vivieron una tarde espantosa en desempeño y suerte.

La U dirigida por Santiago Escobar no sólo vuelve a quedar en deuda con su tercera derrota en línea. Además instala serias dudas sobre las capacidades del entrenador al frente del proyecto trazado por el director deportivo, Luis Roggiero.

Terminado el partido, Mauricio Pinilla fue enfático y tajante como comentarista en la transmisión de Deportes en Agricultura. El ex delantero de la U fue incendiario y pidió de entrada la salida de Santiago Escobar como DT del Chuncho.

“Más allá del resultado este equipo juega asquerosamente mal, no juega a nada. Santiago Escobar tiene que irse ahora mismo de Universidad de Chile. La U fue prácticamente inexistente en lo colectivo y futbolístico, con muy pocas ideas”, dijo furioso Pinilla.

Pinigol agregó que “tuvo un mediocampo muy débil y una defensa demasiado frágil para la U y cualquier equipo grande. Muy poco los Tapia, lo de Morales bajísimo, Andía ni hablar. Seymour y Brun inexistentes en el mediocampo, Osorio no sé si jugó este partido, Junior Fernandes tampoco sé si jugó. Ronnie Fernández se consagra como el único con actitud. Puedes decir que la U juega mal, pero la actitud es la que tienes que poner en la cancha y el único que demostró estar jugando un Superclásico fue Ronnie Fernández. Lamentablemente llevamos cinco fechas de campeonato y no sé qué pueda pasar en el futuro con la U. Tienen que salir a dar explicaciones Roggiero, (Michael) Clark, (Cristián) Aubert y Santiago Escobar, porque este equipo no juega a nada con meses de trabajo. Lleva varios partidos para mostrar algo y veo a la U y no sé qué opinar, el equipo tiene cero argumentos. Es difícil hacer un análisis futbolístico de la U. Esta es una vergüenza que nos hacen pasar los dirigentes a los hinchas de la U”.

Y el otrora atacante azul siguió con los dardos hacia el DT y la directiva de Azul Azul: “se nota que Santiago Escobar trabaja mal, yo no estoy en el día a día del equipo, pero veo cómo funciona el equipo. Me doy cuenta que realmente no trabaja absolutamente nada, no hay mecanismos de jugada, no hay vértigo ni presión. Yo necesito y quiero que salgan a hablar los dirigentes. Hasta cuándo se esconden y hacen el ridículo”, expuso.

“Y tampoco es culpa de los jugadores, este equipo está mal conformado. A este equipo le falta jerarquía, le falta un jugador fuerte en defensa, le falta un contención de peso, porque creo que Brun no está a la altura”, complementó el nuevo comentarista de Radio Agricultura.

Mauricio Pinilla sentencia que “hicieron mercado de equipo pequeño. No trajeron ningún jugador a la altura de Universidad de Chile. Ignacio Tapia venía haciendo un torneo normal con Huachipato. Qué clase de refuerzo es ese. Felipe Seymour tampoco es refuerzo”.