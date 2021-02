Felipe Bianchi al hueso: "La ANFP estaba demasiada empeñada en que por ningún motivo el técnico fuera chileno"

No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague y al parecer ¡por fin! la Asociación Nacional de Fútbol Profesional tomó una decisión y amarró al uruguayo Martín Lasarte como próximo entrenador de la selección chilena.

Redgol llamó a Felipe Bianchi para conocer su opinión respecto a la elección del nuevo estratega donde el destacado periodista de Radio La Clave lamentó que no se optara por un DT nacional.

"No era la solución que yo esperaba, yo fui uno que insistió desde el comienzo que debía ser un técnico chileno, era la situación más lógica elegir una persona que frente al reinicio de las eliminatorias, manejara el medio local y me parecía que habían dos candidatos que estaban por sobre el resto: Ivo Basay y José Luis Sierra", afirmó.

Agregando que "yo creía que la mano venía por ahí pero parece que la ANFP estaba demasiada empeñada en que por ningún motivo el técnico fuera chileno".

Respecto a la contratación de Martín Lasarte, Bianchi explicó que "está tomada la decisión y uno espera lo que siempre espera de un técnico, que trabaje mucho, que entrene mucho en doble jornada, que conozca a todos los jugadores para que no queden afuera los hombres que son claros e importantes como Saavedra, Huerta, Galdames o Mena que nadie saber porqué estuvieron ausentes con Rueda".

Para el final, el Premio Nacional de Periodismo, criticó la dilatación en la búsqueda del líder para llevar a Chile al próximo Mundial en Qatar 2022. "El proceso de la ANFP para elegir al nuevo entrenador fue lamentablemente, porque perdieron mucho tiempo y la solución la tenían a la mano", cerró.