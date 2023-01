¿Qué resultados necesita Chile Sub 20 para avanzar de ronda en el Sudamericano?

Sudamericano Sub 20

La participación de la selección chilena Sub 20 en el Campeonato Sudamericano de la categoría no ha sido como todos esperábamos. La Roja, hasta ahora, no ha podido sumar de a tres en el certamen y ya empieza a pensar en una vieja conocida: la calculadora.

Y es que el equipo dirigido por Patricio Ormazábal sólo suma un punto en el grupo B tras igualar 1 a 1 con Ecuador en su debut y caer goleado en manos de Uruguay por 3 a 0 en su segundo duelo. Pero ojo, no está muerto quien pelea.

¿Qué resultados necesita Chile para avanzar de ronda?

Si la Roja quiere anotarse en el hexagonal final de la competencia necesita ganar sus enfrentamientos frente a las selecciones de Bolivia y Venezuela para completar siete unidades en la tabla, ojalá por amplia diferencia, para que pueda sobreponerse de los -3 en diferencia de goles que ostenta.

Por ahora, Chile se ubica cuarto en la tabla de posiciones, lejos de Ecuador (4), Uruguay (3) y Bolivia (3), por lo que, además de la urgencia de sumar de a tres para meterse arriba, necesita que bolivianos y venezolanos (0) no sumen puntos o, al menos, enreden, para posicionarse terceros.

No ganar a Bolivia lo deja con opciones para la última fecha, pero complica sus chances al tener que esperar que ninguno de los otros equipos supere los cuatro puntos.

Tabla de posiciones del grupo B

Recordar que son tres equipos los que clasifican a la siguiente fase, donde un hexagonal define quién se anota en el Mundial de Indondesia que se celebra a mitad de año.

Paso a paso: la Roja camino al hexagonal final del Sudamericano Sub 20

Este martes Chile enfrenta a Bolivia mientras Uruguay se ve las caras frente a Venezuela. La selección chilena debe salir a ganar por la mayor diferencia posible, esperando que los charrúas superen a la Vinotinto y se alze como gran favorito del grupo.

Si Chile logra ganar, podrá ir a la fecha libre con cuatro puntos y grandes chances de avanzar. Para eso, necesita que el jueves Uruguay se imponga a Bolivia y Ecuador derrote a Venezuela, lo que le aseguraría el tercer lugar y la clasificación.

De ser así, los chilenos podrían incluso pelear el segundo puesto el domigo en el último partido, si Uruguay y Ecuador se enredan en el camino y hace su tarea ante Venezuela.

Ahora ojo, no sólo una victoria ante los Altiplánicos mantiene la ilusión nacional, ya que, aunque con un punto y la jornada libre por delante, Chile podría eventualmente llegar con vida a la última fecha, en el caso que ninguno de los otros equipos supere el umbral de las cuatro unidades.