Patricio Ormazábal emitió unas singulares declaraciones asegurando que los seleccionados Sub 20 debían ser protegidos pues "son niños", palabras que tuvieron eco en comentaristas como Marcelo Barticciotto. "Si no soportan la exigencia, no podrán jugar", analiza fríamente el ídolo de Colo Colo.

La selección chilena Sub 20 perdió 3-0 ante Uruguay en el segundo partido del Sudamericano de la categoría, duelo donde muchas críticas cayeron sobre el DT Patricio Ormazábal por guardar jugadores importantes y emitir declaraciones bastante llamativas.

El Pato, una vez finalizo el encuentro, manifestó que no quiere exponer a algunos jugadores "pues son niños", lo que trajo mucha repercusión en el medio. Uno de ellos fue Marcelo Barticciotto, quien asegura que no se puede tener piedad en el alto rendimiento.

"Estamos en etapa de competencia. Ya pasó la etapa en que se juega al juego, valga la redundancia. Ahora se compite, más allá de que sean muy jóvenes, y se les exige. Están en el fútbol profesional, no son niños", enfatizó en Cooperativa.

El ídolo de Colo Colo agregó que entiende que Ormazábal busque una contención con algunos jugadores. "Sí puede proteger a un futbolista, cuando ves que la está pasando mal, puedes sacarlo para no exponerlo más. Eso sí se hace, pero a estos chicos se les debe exigir", contó.

Y en su comentario fue bastante enérgico, analizando lo que pasa con quienes no son capaces de aguantar la presión en estos momentos de competencia intensa. "En esta etapa, si no soportan la exigencia, no podrá jugar. Es duro lo que digo, pero es real".

Rodrigo Goldberg, su compañero de panel, complementó lo que dijo Barti. "¿Por qué a esta edad no son altamente competitivos? Hay muchas preguntas. Qué pasa con la ley Sub 20, por qué aspiramos a ser una liga competitiva y no tenemos torneo de reservas. Efectivamente a algunos no podemos exigirles porque juegan 6 ó 7 partidos competitivos al año, el resto los ganan 10-0. Compiten cuando salen en gira a la selección y en Brasil o Uruguay todos juegan en Primera o en el extranjero. Hay que ir a la raíz del problema", contó.