La selección chilena Sub 20 no cumplió el objetivo de asistir a la Copa del Mundo tras quedar tempranamente eliminada en el Sudamericano que se disputó en Colombia. El conjunto dirigido por Patricio Ormazábal derrotó a Bolivia (1-0), igualó con Ecuador (1-1) y perdió ante Uruguay (3-0) y Venezuela (1-0), quedando en el cuarto lugar del grupo B.

Una de las principales críticas que se realizó al cuerpo técnico fue la no convocatoria de jugadores que ya habían tenido participación en Primera División. Se trata de Daniel Gutiérrez y Jordhy Thompson, ambos futbolistas pertenecientes a Colo Colo que fueron las principales ausencias en la lista final.

Ante esta situación, el ahora ex entrenador de la Roja Sub 20 habló sobre su decisión de marginar de la nómina a ambos futbolistas. "Fueron solo decisiones técnicas. Jordhy estuvo mucho tiempo con nosotros al igual que Daniel. Nosotros vamos haciendo análisis por microciclos, cuando tenemos giras o partidos vamos evaluando de todo punto de vista: físico, técnico, táctico, compromiso”, señaló en conversación con el programa Fútbol Club de Radio Futuro.

Además, Patricio Ormazábal agregó que "cuando hacíamos las nuevas nóminas, sentíamos que había gente que nos podía entregar más que Jordhy y que Daniel también, que incluso fue capitán del equipo, pero después fueron apareciendo nuevos jugadores. Esto es muy competitivo, la Selección no es como un equipo, que siempre está ahí, uno tiene que ir evaluando permanentemente y en ese sentido, decidimos que estos dos jugadores no iban a integrar esta nomina final".

Jordhy Thompson, tras no asistir al Sudamericano, tuvo la posibilidad de sumar minutos en el plantel de honor de Colo Colo. La oportunidad no la desaprovechó y se ha convertido en un jugador clave para el equipo de Gustavo Quinteros, logrando convertir un tanto ante Deportes Copiapó y otro ante O'Higgins de Rancagua. "Fue un golpe duro, pensé que iba a estar porque hice todos los microciclos y pensé que igual podría haber sido llamado. Pero si me hubieran llamado al Sudamericano no habría podido tener esta oportunidad con Colo Colo”, reflexionó el jugador semanas atrás.

La ausencia de Bastián Roco

Otro de los futbolistas que no estuvo en el Sudamericano Sub 20 fue Bastián Roco, un nombre que también generó ruido en las últimas semanas debido a que venía disputando varios compromisos con la camiseta de Huachipato y que sorpresivamente quedó al margen de la nómina chilena que tuvo participación en Colombia.

Ante esto, Patricio Ormazábal argumentó que "Bastián estuvo hasta el final con nosotros. Sentimos que los otros centrales podían ofrecernos más cosas, ya sea jugando por la derecha, por la izquierda e incluso de lateral. En ese análisis tuvimos que tomar decisiones y por eso dejamos al margen a Bastián Roco. Es un tema absolutamente futbolístico y donde hay que tomar decisiones", cerró el ex estratega nacional.