La eterna discusión si el pisco es de origen chileno o es peruano tuvo entre comillas una nueva arista en las últimas semanas en los hombros de Sebastien Pineau, el futbolista nacido en Chile, de padre francés y madrea incaica que ambas selecciones sub 20 se pelean de cara al próximo Sudamericano de la categoría a realizarse en 2023.

Hoy la nueva discrepancia chileno-peruana la recoge el diario La República en el país del norte: ¿dónde nació el cántico “vamos, vamos chilenos”?

Tal como recoge La República, el conocido usuario de TikTok, “Chilenopuntope”, el grito fue ocupado por la selección chilena antes que el representativo incaico, pero el originen del cántico asoma de los hinchas peruanos de Universitario de Deportes a suelo nacional.

“Me van a matar por esto, estoy seguro. ¿Sabías que el ‘vamos, peruano’ no lo inventó la ‘Blanquirroja’, y que antes que la cantaran en Perú, la cantaban en Chile?”, manifestó el tiktokero.

Agregó: “pero ojo, no me maten, no me maten. El ‘vamos, chileno’ nació de Universitario de Deportes. En Chile es ‘vamos, vamos chilenos’ y en Perú es ‘ohhh, vamos peruanos’”.

La Republica explica sentenciando que “el origen se remonta al momento en que Universitario de Deportes visitó Chile, en el año 1991 contra Colo Colo. Fue desde ese encuentro que los hinchas de la Universidad de Chile empezaron a copiar ese cántico y, a partir de 1997, se usó para los hinchas chilenos y posteriormente lo usaron los peruanos”.