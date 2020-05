La historia del retirado Fabián Monilla, ex seleccionado Sub 17 que cambió la pelota por la ingeniería

Fabián Monilla tiene una historia peculiar en comparación a otros futbolistas. El defensor formado en Universidad Católica fue parte importante de la Selección de Chile Sub 17 que jugó el Mundial en nuestro país.

Totte, como es apodado, se lesionó en el primer partido de la cita planetaria y terminó jugando los otros tres partidos infiltrado, siendo una de las piezas importantes de Miguel Ponce en ese entonces.

Sin embargo, pese a que era un jugador nombrado para el recambio en Chile, hoy su futuro está lejando a la pelota y con 22 años ya está retirado de la disciplina y estudiando ingienería comercial.

Totte Monilla tuvo pasos por Universidad Católica, Deportes Copiapó, Malleco Unido y Toluca, su último club. El año pasado, el defensor le narró al Diario Concepción el por qué dejó el fútbol a temprana edad.

Fabián Monilla en Toluca

“Es que es una vida irreal, ya sea por los sueldos que se reciben o por la forma de vivir que es solo entrenar y entrenar, descansar, jugar playstation y no hacer nada más, o sea un mundo ficticio; eso me fue agobiando. También estás lejos de tu familia y eso me afectó mucho, perder cumpleaños, años nuevos, navidades, creo que fue lo que más pesó en mi resolución de dejar el fútbol profesional. Sentía que pasaban los años, pasaba mi vida y no disfrutaba”, expresó.

Hoy Fabián Monilla se encuentra en su segundo año en la USS y participa en el equipo de fútbol de su universidad. “Cuando llegué a Adesup pensé que con mi experiencia jugaría parado, pero me equivoqué porque es un circuito extremadamente competitivo; por nivel, está igualado con Segunda División o Primera B, así es que es un desafío lindo. En la USS tenemos un gran equipo, creo que el mejor, así que tengo muchas ganas de hacer algo grande este año que viene y retribuir todo lo que la universidad hace por mí”, recordó en ese entonces.