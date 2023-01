Segio Gilbert, Coke Contreras y el Pillo Vera coincidieron en que el equipo de Patricio Ormazábal no muestra un gran fútbol y pese al triunfo con Bolivia asumen que en caso de avanzar de ronda La Roja lo pasará mal.

La familia del fútbol no se convence con la Sub 20 pese al triunfo con Bolivia: "Juegan a lo que salga"

Sudamericano Sub 20

Un sufrido triunfo consiguió Chile con Bolivia en su tercer partido del Sudamericano Sub 20 de Colombia. La Roja de Patricio Ormazábal superó por 1-0 a los altiplánicos y siguen con chances de avanzar a la fase final, algo que se definirá el próximo sábado, cuando se enfrenten a Venezuela.

Un resultado que, sin embargo, no dejó conforme a varios expertos del mundo del fútbol. Y es que, de acuerdo al análisis de Sergio Gilbert, Jorge Coke Contreras y Jaime Pillo Vera, se trata de un equipo muy mal trabajado y con una idea de juego muy poco clara.

El periodista Sergio Gilbert destacó que lo primero. De acuerdo a su criterio, "no es un equipo que dé respuestas colectivas, que proponga variantes, no es un equipo que tenga una idea. Tratan de apostar a ciertas situaciones y a individualidades, pero no es que vayan a proponer algo importante y eso se nota".

Además, agregó que "quedan expuestos a lo que hagan esas individualidades que tampoco han sido tan importantes y hoy tampoco lo fueron, más allá del gol de Assadi. No surgió ningún jugador que se echara el equipo al hombro, que condujera y mostrara cómo el equipo debía jugar. Es muy pobre lo que ha hecho Chile en el Sudamericano".

"Juegan a lo que salga"

Por el lado de Jorge Coke Contreras, se trata de un "muy desordenado, es impresionante. No saben marcar los momentos, se dedicaron netamente a rechazar balones y no tienen una fisonomía futbolística. Juegan a lo que salga. Se vieron con el gol en ventaja y después se vio un equipo desordenado.

Además, el Coke destacó que le "sigue llamando la atención las decisiones de los cambios para meter a chicos que no aportan nada. Los meten a hacer una pega de contener".

Por último, Pillo Vera agregó que "no se sabe a que juegan. Sacan a los dos mejores jugadores y la verdad es que no se ve un equipo contundente.

Si pasamos nos vamos a topar con equipos fuertes. Uruguay que es fuerte le metió 3 a Chile. Yo no sé si habrá tenido mejores partidos que este, pero no se ve un equipo que pueda pelear por la clasificación", destacó.