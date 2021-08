Martín Lasarte entregó el lunes por la tarde la nómina de la selección chilena para la triple fecha de Eliminatorias mundialistas, en un listado que estuvo lleno de sorpresas; partiendo por la ausencia de Alexis Sánchez por lesión, seguido del llamado a Robbie Robinson y la inesperada exclusión de Felipe Mora.

Precisamente el ex delantero de Universidad de Chile era uno de los nombres que se esperaba estuviera citado, ya que actualmente vive un gran momento en la MLS junto a los Portland Timbers.

Pero Machete decidió no convocar a Mora y llamar en su lugar a Robbie Robinson, artillero de 22 años e hijo de madre chilena que se luce junto al Inter Miami, en una determinación que molestó en demasía al ex jugador de La Roja, Juan Carlos Letelier, y así lo demostró en diálogo con La Redgoleta.

"Para mí hay una contradicción ahí. No llaman a un jugador chileno que anda bien y te llaman a uno que no conoces. Que nadie lo conoce", espetó el retirado futbolista.

"Me extraña que no esté Felipe Mora, siendo que él ha estado rindiendo muy bien en Estados Unidos. Lleva cuatro partidos y tres goles. Entonces en ese sentido para mí es rara la nómina en cuanto a lo que te da", explicó Letelier.

El ex goleador detalló que "no creo que (Lasarte) vaya a jugar con Robbie (Robinson) y (Ben) Brereton arriba, entonces en ese sentido un Felipe Mora que se conoce, que sabemos y que ha estado en varias selecciones y que hoy no lo llamen de nuevo, la verdad es que me complica".

"Te digo, como delantero, que me hubiera gustado mucho ver a Felipe Mora. Es un artillero bastante importante en los momentos en que ha estado y ha sido llamado a la selección chilena", agregó.

Letelier no está contento con el llamado de Robbie Robinson a La Roja.

Juan Carlos Letelier también se dio el tiempo de analizar en general el listado entregado por Machete. "Hay bastantes sorpresas. Yo creo que en ese sentido es raro por la situación que nos estamos jugando en Eliminatorias".

"Ya tuvo (Martín) Lasarte a algunos jugadores en la primera participación de la selección, y ahora hacer cambios con jugadores que no conoce... al menos los que tenía anteriormente los conocía, porque estuvo trabajando con ellos bastante tiempo", comentó.

Letelier añadió que "las novedades son siempre más que nada para que participen, para que estén o para que jueguen, pero a la larga nunca juegan".

"Me extrañan las nominaciones, porque cuando tú llamas es para que jueguen, no me gusta eso de llamar por hacer nómina. Hay algunos que pienso que no van a jugar. Los llamó porque han rendido, porque son de Católica o porque han rendido en estos momentos en el Campeonato Nacional", cerró Letelier.