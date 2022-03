+ Simula ACÁ todos los resultados que le sirven a Chile.

Jorge Vargas mira desde Italia el presente de la selección chilena a detalles de quedar fuera de la Copa del Mundo de Qatar 2022, un torneo que precisamente tampoco tendrá a la Azzurra de Italia luego de su segunda eliminación consecutiva de la máxima cita planetaria del fútbol.

Potencia, hoy DT del Vigor Lamezia Calcio, habló con Paulo Flores y RedGol lamentando el momento de la Roja, pero abriéndose a la pequeña posibilidad del milagro.

“Yo creo que se podría haber hecho mucho mejor las cosas, a mí juicio el partido contra Brasil no fue muy bien planteado, encuentro que no jugamos al cien, como con el freno de mano puesto, y dosificando para el partido siguiente cuando con un juego distinto se pudo sacar un punto, sabiendo que Brasil es fuerte en su casa. La sensación que dejaron es como que jugamos cuidándonos para el partido siguiente, no me gustó el planteamiento”, dijo Jorge Vargas en La RedGoleta.

El ex defensa de la Roja agregó: “Pero no hay tiempo para decir qué estuvo mal, porque ya el martes hay otro partido. Hay que pensar como ganarle a Uruguay y esperar que se den otros resultados, pero no creo que por el partido de ayer sea el problema de por qué no estamos clasificando. Hay cosas por hacer y muchas que no se hicieron bien”.

Sobre la Generación Dorada, Vargas manifestó que “han dado muchísimo, están cansados y todavía rinden en sus equipos en Europa, pero tantos años tirando la carreta te pasa la cuenta y eso se nota. Hay que hacer una política profunda a nivel de fútbol y deporte, porque salen pocos jugadores de jerarquía. (…) Si Chile le gana a Uruguay todo puede pasar. Ojalá que se nos dé, pero recuerdas todos los puntos que dejaste en el camino y duele. Vamos a ver cuál es el destino de la selección”.

Respecto a la sorpresiva eliminación de la selección italiana ante Macedonia, expuso que “hay un duelo increíble acá, hay mal humor, tristeza, pero el futbol es así, ha mejorado, se acortan distancia y países han crecido y otros que se han estancado. Italia fue campeón europeo, pero miraron al rival por abajo del hombro, no llevaron a los mejores para un partido definitorio. El campeonato no se paró para preparar el partido porque se dio a entender que el rival era fácil y los jugadores llegaron apagados o mal físicamente”.

Jorge Vargas sentenció que “presentarse a un partido así con jugadores del Sassuolo, que no juegan Champions o Europa League, es mucha responsabilidad con el estadio lleno. Son buenos jugadores, pero era mucha responsabilidad. Italia creó, pero siempre confundido y apresurado para definir”.