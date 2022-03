Jean Beausejour no lo manda a decir con nadie: "Los clubes pusieron el grito en el cielo porque no querían prestar a los jugadores a la selección chilena"

La derrota por goleada de Chile ante Brasil, que prácticamente sentencia la eliminación de la Roja de su segundo Mundial consecutivo, dio paso a la habitual cacería de brujas en la gran familila del fútbol chileno. Y no se salvó nadie.

Pero fue Jean Beausejour quien tocó un punto sensible. El bicampeón de América y hoy comentarista de ESPN criticó duramente a los clubes del fútbol chileno, por la escasa disposición que tuvieron ante los requerimientos de la selección chilena.

"No podemos obviar en todo esto a la parte dirigencial. No es porque uno le quiera pegar, pero uno ve federaciones que están más o menos ordenadas, un campeonato que apoya a su selección", lamentó el doble goleador mundialista.

Frente a esto, Bose se refirió puntualmente a la situación que insinuó Martín Lasarte antes de viajar a Río de Janeiro en torno a la disposición que existía con la Roja. "Acá los clubes pusieron el grito en el cielo porque no querían prestar a los jugadores", puntualizó.

De acuerdo a las informaciones, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, no programó el Campeonato para liberar a tiempo a los jugadores y los clubes le negaron el apoyo cuando Lasarte hizo la solicitud de liberar a los seleccionados con anterioridad.

El técnico de la Roja citó en esta oportunidad a Brayan Cortés, Gabriel Suazo y Esteban Pavez (Colo Colo), Sebastián Pérez, Marcelino Núñez y José Pedro Fuenzalida (Universidad Católica), Ronnie Fernández (Universidad de Chile) y Zacarías López (La Serena).

"Yo no quiero quitarles responsabilidad, también yo tengo responsabilidad si se da la eliminación. Pero querer responsabilizar a los jugadores, me parece un poquito mucho", estimó el ex Universidad Católica, Cobreloa, Colo Colo y Universidad de Chile.

El chileno haitiano cree que a nivel de dirigencia está el déficit: "No sé si Perú o Ecuador son más que nosotros. Pero sobre la separación de la federación y liga, hace rato deberíamos haberlo hecho. Los países serios tienen esa separación y no hay conflictos de interés".