La selección chilena perdió por goleada con Brasil por 4-0 y queda aferrada a su última opción para clasificar al Mundial de Qatar 2022: debe vencer a Uruguay en San Carlos de Apoquindo y esperar que Perú no le gane a Paraguay de local y que Colombia no derrota a Venezuela de visita. Con eso accedería al repechaje.

Y Martín Lasarte, DT de la Roja, analizó tras el revés en el Maracaná que “los planteamientos a veces se ajustan a los resultados y a veces no. El primer tiempo Brasil predominó el juego, recibimos el gol de penal que el VAR indica que así fue y ahí nos desconcentramos, ahí estuvo el error al recibir el segundo gol. La otra es el inicio del segundo tiempo, nos anularon el gol, más allá que se ajuste o no la sensación golpea. Después fue un partido largo, complicado, el resultado habla más que yo”.

“Chile no está eliminado, tenemos una chance remota, pero el fútbol tiene esas cosas. Hoy tuvimos un lindo ejemplo con Italia, el campeón de Europa, quedando fuera en el último minuto. Todo puede ocurrir, hay que esperar otros resultados pero es lo que hay, nos tenemos que aferrar a eso”, añadió.

Sobre la inclusión de Joaquín Montecinos, dijo que “lo trajimos nosotros a la selección y fue transferido, ahora parece ser la resurrección del extremo derecho de la historia. No quiero cargarle una mochila pesada. Entró bien, tiene personalidad y es una posibilidad. Es bueno lo que mostró”.

Finalmente, Lasarte recalcó que “me duele perder siempre, más de forma abultada. Me dolería muchísimo que estos muchachos que han hecho, no quiero ser irrespetuoso, pero seguramente las cosas más lindas que le ocurrieron al fútbol chileno en su historia. No nos queda otra, esto no da para un baile, da para reflexión, juntar fuerzas, preparar bien y esperar”.

