Los ex seleccionados Jean Beausejour y Mauricio Pinilla tuvieron un álgido debate con Fernando Solabarrieta en ESPN después de la derrota de Chile ante Brasil en Río de Janeiro. El periodista fustigó a la Roja por los dineros que recibió como premios, y recibió la furia de los ex futbolistas.

La derrota por goleada de la selección chilena ante Brasil en el estadio Maracaná, por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022, dio paso a un ácido debate sobre los responsables del nuevo fracaso de la Roja.

En ese contexto, el debate de ESPN subió rápidamente de temperatura cuando Fernando Solabarrieta se refirió a la millonaria ganancia que tuvieron los futbolistas de la Generación Dorada: "¿Qué plata llegó y dónde llegó? Llegó a los premios de los jugadores, ojo con eso".

El comentario no les gustó nada a los dos ex seleccionados del panel, Mauricio Pinilla y Jean Beausejour. "No, no, no, no. Fue un porcentaje ínfimo y súper ganable y merecido. No fue más del 10 por ciento", aseguró el ex lateral izquierdo bicampeón de América.

Pinilla respondió con números. "Pedimos todos los contratos publicitarios que entraban a la ANFP, para saber qué porcentaje nos llevábamos de los premios. Y créeme que no era más del 10 por ciento. ¿Y esa plata dónde está? ¿Dónde está el 90 por ciento? Eran millones y millones de dólares los que entraban", aseguró.

"La diferencia es que veníamos a jugar por la selección, nos pegábamos viajes de una semana concentrados y si no ganabas un partido te llevabas cero. Y la ANFP se llenaba los bolsillos, no sé si los dirigentes", agregó Pinigol.

Solabarrieta replicó con un nuevo dato. "Mauricio: los premios pactados para llegar a Rusia llegaban a 18,5 millones de dólares. Si eso es el 10 por ciento, ¿es que Chile ganó 185 millones de dólares en las eliminatorias? No sé...", comentó. "Y mucho más. Nosotros teníamos todos los contratos, hasta los televisivos.", respondió Pinilla.

Solabarrieta: Hubo que sacar plata del fútbol joven para los premios

Jean Beausejour mantenía la calma ante los dichos de Fernando Solabarrieta. Incluso, optó por hacer una didáctica exposición sobre el sistema de premios de la selección chilena. "18 millones de dólares eran si llegábamos al Mundial. ¿Por qué la ANFP ganaba dinero independiente de que nosotros ganáramos o perdiéramos?", inquirió.

"Éramos actores principales. Resulta que nos jugábamos el resultado. Un pozo era por resultado, uno que se jugaba en la cancha y otro por evento. Entonces esos 18 millones de dólares nunca se llegaron a concretar porque Chile no llegó al Mundial", puntualizó el doble goleador mundialista.

Solabarrieta tomó la palabra y subrató que "la plata en premios no era menor para los jugadores. ¿Merecido? Merecido. Pero eran altísimos. Cuidado, que en esta pasada en el arreglo de premios hubo que sacar plata del fútbol joven para acordar los premios con el plantel de honor. Está bien, muy merecido, pero digamos las cosas como son".

La afirmación remeció a los ex jugadores y Pinilla tomó la palabra dirigiéndose a Fer: "Querido amigo, te quiero mucho. Pero estás totalmente desinformado. Eso no es así. Jean Beausejour y yo formamos parte de esa comisión negociadora de premios. Tuve en la mano los contratos", sentenció el ex bomber.

"Responsabilizar a los jugadores por la falta de recursos para el fútbol joven me parece nada que ver", replicó Beausejour ante un Solabarrieta decidido. "Lo que digo es que el monto acordado obligó a que el presupuesto de la ANFP sacara plata, entre otras partes, del fútbol joven, para cumplir con los premios. Es plata merecida, pero cuando hablo de premios por concepto, es porque gano algo. ¿Por qué tengo premios si pierdo? Eso me llama la atención".

Beausejour cerró el debate. "¿Y por qué la ANFP tenía premios si Chile perdía? Nosotros éramos los principales promotores de ese recurso. La imagen de Arturo, de Alexis, de Claudio, de Gary la utilizaban independiente del resultado. (Hablas) Desde la lógica de que el jugador sólo es ganar, perder y cobrar, (pero) el jugador cambió y es pensante", completó.