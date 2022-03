Marcelo Bielsa vive un durísimo presente luego de que los malos resultados terminaran abrúptamente con su aventura en Leeds United y Premier League y, como si fuera poco, en las últimas horas fue fuertemente criticado por Fernando Solabarrieta.

El fin de semana, tras la derrota por 4-0 ante Tottenham Hotspur, el equipo del Loco rompió un triste récord, trasnformándose en el equipo que más goles recibió en un mes en toda la historia de la liga inglesa, lo que precipitó su despido.

De esta manera, y tras haber alcanzado la gloria con el ascenso en 2020, la historia del Bielsa y Leeds terminó de la peor manera y con el equipo a dos puntos de perder la categoría.

El adiós del rosarino provocó que muchos hinchas chilenos comenzaran a soñar con un eventual regreso a La Roja, sin embargo, dicha opinión no es compartida por todos y así lo dejó en claro Solabarrieta en ESPN.

"Yo de (Marcelo) Bielsa tengo la mejor opinión, pero discuto el endiosamiento que hay en torno a él", comenzó diciendo.

En la misma línea, y en tono evidentemente burlesco, el periodista agregó: "que me digan que no toma equipos grandes por temas de ideales... ¡no toma equipos grandes porque no se los ofrecen, digamos las cosas como son!".

"¿Qué equipo grande le ofrecieron a (Marcelo) Bielsa? Díganme uno", cuestionó el afamado relator deportivo, insistiendo en su punto.

Waldemar Méndez, Luka Tudor, Felipe Bianchi y el resto del planel se esforzaron en entregar argumentos a favor del Loco, sin embargo, Solabarrieta volvió a la carga y le restó méritos al paso de Bielsa por la selección chilena.

"Yo valoro su paso por Chile, pero acá no hay título. El título de Chile fue con (Jorge) Sampaoli en Copa América, no con (Marcelo) Bielsa", cerró el comunicador, dejando más que claro que no es una de las miles de viudas del entrenador argentino.