Los malos resultados obtenidos en las últimas fechas en la Premier League al mando del Leeds United terminaron pasándole la cuenta a Marcelo Bielsa, debido a que el club inglés informó este domingo el despido del ex seleccionador de la Selección Chilena.

Por lo mismo, muchos jugadores del plantel de los "Pavos Reales" aparecieron en las redes sociales para darle su apoyo al argentino, que comandó al elenco durante tres años y medio, donde devolvió al club a la Premier League luego de 16 años.

El capitán Liam Cooper expresó que "uniste un club, una ciudad y un equipo que no iba a ninguna parte. Estaré eternamente agradecido por todo lo que usted y su personal hicieron por mí y mi familia. Una leyenda del club de nuestra era. Gracias Marcelo".

"Gracias por todo Marcelo, en estos últimos 4 años me has ayudado a crecer hasta convertirme en el jugador que soy ahora. Me has enseñado tanto y lo apreciaré por siempre", comentó el defensor neerlandés Pascal Struijk.

El español Junior Firpo expresó que "ha sido un honor trabajar con usted y todo su personal. Una auténtica leyenda del club. Gracias", mientras que menos efusivo fue el volante polaco Mateusz Klich que escribió "gracias por todo".

En tanto Diego Llorente contó que "los resultados no han reflejado el trabajo y el aprendizaje que nos has transmitido. Ha sido todo un orgullo y un privilegio crecer a tu lado, míster. Gracias por todo lo que has hecho tanto por el equipo como por mí. Te deseo la mejor de las suertes en el futuro".

Incluso Lynne Gelhardt, madre del joven Joe Gelhardt, apareció en sus redes para saludar a Bielsa. "Gracias Marcelo, le diste a mi chico su sueño, eternamente agradecidos", fueron las palabras que le dedicó.

El Leeds aseguró que este lunes dará a conocer el nombre del entrenador que llegará a suceder a Bielsa. Tras estas muestras de afecto, seguro tendrá mucho trabajo para ganarse el afecto del camarín.