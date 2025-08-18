El fútbol chileno no es el único que se distingue por tener de vez en cuando la aparición de perros sobre el terreno de juego. El último can en hacerse famoso fue “El Loco”, un cuadrúpedo uruguayo que irrumpió en el duelo entre Plaza Colonia y Club Atlético Cerro, en la Primera División charrúa.

Fue a los 67. El perrito se paseó de un lado al otro de la cancha y para hacerla completa marcó territorio orinando uno de los estáticos publicitarios.

Vestido para palear el frío con un vistoso “polerón” azul, el perrito se hizo viral inmediatamente en las redes sociales. Es que el curioso desenlace de la invasión al campo terminó de forma hilarante.

Se salvó de la perrera, no de la comisaría

El Loco fue “capturado y detenido” por un policía presente en el estadio Profesor Alberto Suppici. Es decir, terminó “preso” por interrumpir el partido de la tercera fecha de Uruguay y orinar en la vía pública.

“Un invitado de lujo, con capa y todo”, festejaron en la transmisión en el ingreso del perro a la cancha. “Epa…”, fue la reacción cuando el can levantó la pata en el sector de la publicidad.

Hasta que apareció el policía y lo sacó de escena: “¡No, mirá! Se lo llevaron preso… Va a pasar por la comisaría. Y no pagó la entrada“, sentenciaron rápidos de humor en la transmisión del duelo.

En lo futbolístico, el resultado fue favorable para Cerro como visita, con triunfo por 0-2 ante Plaza Colonia. Respecto a El Loco, se desconoce si fue liberado o aún espera tras los barrotes para volver a las andanzas.