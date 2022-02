Fernando Solabarrieta hace pebre a Christian Santos: "No recuerdo un 9 de Colo Colo que haya venido de tercera división"

Colo Colo ha tenido un averiado inicio en el Campeonato Nacional 2022 ya que en las tres primeras fechas solo ha sumado cinco puntos con una victoria y dos amargos empates, duelos donde varios nombres albos han quedado al debe con su desempeño, siendo uno de los principales Christian Santos.

El delantero venezolano de 33 años recién vino a aparecer en la igualdad ante Audax Italiano por la tercera jornada en el estadio Monumental y no estuvo ni cerca de mostrar las grandes anotaciones o jugadas que exhibe en los entrenamientos, por lo que ya varios pierden la paciencia con él.

Y uno de ellos fue Fernando Solabarrieta, quien recientemente sacó la voz en el programa F90 de ESPN para criticar con dureza lo poco y nada que ha mostrado el ariete llanero con la camiseta del Cacique, y comenzó detallando que “Santos es un jugador de tercera división, de allá venía".

Tras eso reconoce que "no le estoy faltando el respeto, pero un jugador que tiene de promedio de gol un 0,2 y que ha convertido 40 goles oficiales, viene de tercera división a Colo Colo. Yo no recuerdo un 9 de Colo Colo que haya venido de la tercera división de un país".

Además, el periodista deportivo resaltó nuevamente la categoría desde donde viene el jugador venezolano nacionalizado alemán y advirtió que "quizás una apuesta, pero no desde la tercera división un jugador de 34 años que ya no fue”.

Eso sí, aprovecha de dejar en claro que “a mí no me gusta matar jugadores, pero de vez en cuando hay que hacer el ejercicio real. Yo ni siquiera lo conozco, sin conocerlo me parece un tipo simpático por lo que veo en redes sociales, parece un tipo divertido, alegre, debe ser muy amable, pero como futbolista…", lanzó con un gesto de duda.

Para cerrar reconoce que "lo dijimos acá antes de que llegara, ¿cómo Colo Colo va a traer un jugador de esta trayectoria? ¿Por qué? Habían cinco opciones antes que él y se cayeron todas, no nos olvidemos que Colo Colo empezó con Moreno Martins, esa era la prioridad y terminan trayendo a Santos”.