El histórico delantero chileno analizó el presente de la selección. Pidió hacer algo para mejorar las inferiores y dejó claro que si no se clasifica al próximo Mundial es porque no hay con qué ilusionarse.

La selección chilena prepara su estreno en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México con la misión de encontrar al recambio. Después de años de glorias, la Generación Dorada comienza su última etapa, en la que deberá cederle la posta a las nuevas caras.

Sin embargo, en los últimos meses pocos han sido los jugadores chilenos jóvenes que han destacado tanto en el Campeonato Nacional como en el extranjero. Ante esto, Iván Zamorano sacó la voz y reconoció que, si no hay figuras, los históricos no saldrán.

En conversación con La Tercera, Bam Bam abordó el título de Argentina en Qatar 2022 y lo comparó con Chile. "Son distintas culturas, distintas formas de trabajar. No es de ahora. Históricamente la formación en Argentina, Uruguay y Brasil es distinta. Ellos levantan una piedra y aparece un jugador".

"A nosotros nos cuesta muchísimo, pero esperemos que en algún momento se trabaje de forma más comprometida, teniendo en cuenta que en Chile también existen jugadores jóvenes que quieren proyectarse, que quieren trabajar, que quieren jugar por la selección. Eso tiene que ver con entrenadores que tengan esa capacidad para manejar la fe y la esperanza que tienen miles de jóvenes que quieren llegar a representar a la selección adulta", agregó.

Consultado por el trabajo en inferiores, Iván Zamorano reconoce no estar muy al tanto, pero es claro en señalar que si hay una alerta es por algo. "Tendría que interiorizarme mucho más en el trabajo de las inferiores, pero es indudable que algo hay que hacer, algún cambio hay que tener. También para que eso traiga éxito en los campeonatos internacionales. Chile tampoco ha tenido la fortuna de poder lograrlo. Es ahí donde los chicos tienen esa experiencia para que el día de mañana nos puedan representar en una selección adulta".

Bam Bam no se quedó ahí y explicó lo que ha pasado con las figuras jóvenes que han partido al extranjero. "Yo me fui con 20 años y no tuve ningún problema. Me adapté muy bien a un fútbol muy exigente como el europeo. Lo que sí hay que tener es carácter, personalidad, porque no es solamente el nivel futbolístico".

"Es difícil salir del fútbol chileno y más difícil es salir y poder jugar en el fútbol europeo. Para eso no solo se necesita jugar bien al fútbol, también se necesitan muchas otras cosas. Por eso quizás al futbolista chileno le cuesta mucho emigrar y rendir inmediatamente. Hay que tener paciencia", añadió.

En esa misma línea, Iván Zamorano dejó claro que el camino al Mundial de 2026 no será fácil. "A veces el material es muy sobresaliente, pero en la cancha es otra cosa. No se necesita solo el material, que yo creo que lo tenemos. Después viene un sinfín de cosas, detalles que hacen que un equipo vaya al Mundial. Para el próximo Mundial sabemos que va a haber seis cupos y medio. Tenemos que pensar que tenemos que ir. Si no vamos con esos cupos… ufff… será porque no merecemos estar".

Finalmente y hablando del recambio, Bam Bam dejó claro que si nadie presiona a los históricos, no los moverán. "No sé si de alguna manera existe hoy un recambio tan importante como para desechar a la Generación Dorada".

"Todo tiene que darse de forma natural. Más que una edad, tienen que pensar en el rendimiento de cada uno. Ahí estos chicos marcan esa diferencia. Si no aparece alguien mejor que Alexis, mejor que Vidal, que Medel, que Bravo… No se tiene que dar un corte definitivo porque sí, porque están mayores. Todo se tiene que dar de forma natural y nada exigido", sentenció.