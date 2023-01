Dos históricos ex futbolistas como Coke Contreras y Raúl Toro, le pegaron al joven jugador de la U tras la fea derrota por 3-0 de Chile ante Uruguay.

Históricos apuntan a Darío Osorio tras porrazo de la Sub 20: "Toca la pelota y la pierde"

Un feo golpe recibió la Sub 20 de Patricio Ormazábal ante Uruguay. La Roja juvenil cayó por 3-0 ante los Charrúas y complicó sus chances de avanzar en el Sudamericano que se juegan en Colombia. Un paso en falso donde Chile mostró su peor cara, sin idea de juego y con bajos rendimientos individuales.

Y ante esto último, en conversación con RedGol, dos históricos exjugadores y directores técnicos, como Jorge Coke Contreras y Raúl Toro, se enfocaron en un jugador en particular: Darío Osorio. Y es que la joyita de la Universidad de Chile no mostró su mejor cara y salió reemplazado a los 45 minutos de partido.

El ex técnico de Audax Italiano, Raúl Toro, que "Osorio no puede ser que, siendo una de las grandes figuras de esa edad, toca la pelota y la pierde. El cabro es bueno, toca y remata, pero después tiene otra mala. Así es todo el partido".

"Prefiero que toque 20 pelotas y no pierda 10. Es mucho el cambio. En fútbol internacional no se puede, un volante de ataque no puede perder 5 o 6 pelotas de 10 que toma", agregó

Además, colectivamente, Toro destacó que Chile es "un equipo muy ingenuo. En una de las jugadas del primer tiempo hubo una buena jugada de Osorio, que dejó solo al chico de Unión Española (Conelli) y lo agarran por atrás. Cualquier uruguayo se tira y es penal, los chilenos fueron muy inocentes.

Por el lado de Coke Contreras, sentenció que en el partido hubo "mucha diferencia en todo sentido. Jugando, en potencia, en todo… Dieron dos estocadas al principio que lógicamente cuesta sacárselas, pero en todo lo que son duelos quizás el único que podía marcar diferencias era Osorio, pero al que iban a marcar era él.

Además, ante esto último, el exjugador agregó que "para jugar con equipos así tienes que ser mucho más creativo, más ágil al jugar el balón, tienes que tener todo armado.

Chile se vio muy previsible en lo que quería hacer. Nunca tuvo sorpresa. Una presentación horrible y preocupante".

Chile ahora tiene que buscar recuperarse ante Bolivia este martes. La Roja necesita una victoria ante un rival directo por la clasificación y que viene de hacerle partido a Ecuador en la segunda fecha, cayendo por 1-0. Ese partido se jugará a las 21:30 horas en horario nacional.