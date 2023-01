La derrota de Chile ante Uruguay en la segunda fecha del Grupo B del Sudamericano Sub 20 dejó con mucha preocupación al panel de Redgol en La Clave, especialmente por la evolución del aspecto físico de cara a los dos últimos partidos.

La precupación de Herrera por Darío Osorio en la Sub 20: "No aguanta un partido completo"

La derrota por 3-0 de Chile ante Uruguay en la segunda fecha del Sudamericano Sub 20, clasificatorio al Mundial de Indonesia, le cayó como patada en la guata al panel de Redgol en La Clave. Así lo reconoció este lunes el conductor del espacio radial, Rodrigo Herrera, en el análisis de la primera caída de la Roja en Colombia.

"Hay mucho que analizar. A todos nos golpeó mucho esta derrota 3-0 con Uruguay, sobre todo porque Uruguay leyó el partido muy rápidamente. Creo que ahí hubo una conceptualización equivocada de lo que iba a ser el juego, de parte de Patricio Ormazábal", lamentó el periodista nacional.

Así mismo, Herrera asume que "si bien es con el diario del lunes, porque el Pato (Ormazábal) está con ellos y los conoce; en el hecho de dejar a Lucas Assadi fuera -aunque cuando ingresó en el empate ante Ecuador no lo hizo todo bien- y ratificar la formación sin (Joan) Cruz; hay una conceptualización de falta de atrevimiento importante y ahora estamos con la soga al cuello".

"No he visto ambición hasta ahora"



Por su parte, el analista de Redgol en La Clave, Cristián Basaure, recordó las palabras de la figura de Uruguay después del partido. "Lo dijo (Luciano) Rodríguez, el atacante de Uruguay, que la indicación fue ir a presionar alto, porque sabíamos que Chile salía jugando. Y Chile tiene esa forma desde el torneo que jugó en España, la Costa Cálida Cup".

"Pero lo que le dio resultados ante Ecuador fue una forma diferente. De hecho, todas las jugadas de Chile, fueron robos y presiones a la salida de Ecuador. (Darío) Osorio y (Jeison) Fuentealba robaban balones y terminaban en el otro arco en dos o tres pases, pero no fue un equipo de posesión importante. Y esa forma no se pudo replicar ante Uruguay", advirtió.

Herrera retomó la palabra para referirse a lo que queda para la Roja en el Grupo B. "Clasifican tres equipos al hexagonal final y Chile está con Ecuador, campeón de la categoría. No enfrenta a Argentina, Colombia o Brasil, y la opción de clasificar sigue viva, si Chile le gana a Bolivia y Venezuela. Pero uno duda de la capacidad competitiva del equipo", explicó.

Finalmente, y en una pincelada sobre el aspecto físico, que llevará a Chile a disputar tres duelos en cinco días, Herrera se quedó en el caso de Darío Osorio: "Osorio no aguanta un partido completo. Baja mucho después de los 70 minutos y con este ritmo, cada vez más. Hay que buscar los puntos que quedan, con una ambición que no he visto hasta ahora".

Chile se enfrentará con Bolivia este martes a las 21:30 horas y cerrará su participación en el Grupo B ante Venezuela, el próximo sábado.