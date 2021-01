Hernán Crespo y la intención de la selección chilena de hacerlo su técnico: "Si es algo serio, tienen que hablarlo entre presidentes"

Defensa y Justicia se coronó campeón de la Copa Sudamericana luego de ganarle 3-0 a Lanús en el Mario Kempes de Córdoba.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador campeón Hernán Crespo, habló no sólo del triunfo de su equipo catalogando la final como "el partido más importante en la historia de Defensa y Justicia", también admitió el interés que hay por sus servicios en varios lugares, uno de ellos, Chile.

"Nosotros escuchamos todo, pero si es algo serio, seguramente tienen que hablar entre presidentes. Ahí el presidente me comunicará qué intenciones tiene”, afirmó.

Crespo además se toma con alegría el hecho de que sus acciones subieron luego de este logro y crecerá la lista de equipos que lo quieren.

“Si le estaba explotando el teléfono antes a mi representante, imagínatelo ahora. Tampoco le podemos comentar al presidente cada vez que suena", comentó.

El argentino eso sí, aclara que jamás las ofertas lo sacaron de su objetivo. “Lo escuchas pero nunca me sacó de foco. Fue la experiencia de muchos años del fútbol, donde no te tienes que irte nunca del foco que tienes. Esto es fútbol, sabes que hoy estás y mañana no. Me parecía correcto darle la derecha a la dirigencia de Defensa y Justicia”, cerró.