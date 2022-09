Después de todo el receso de la pandemia, finalmente la selección chilena está trabajando en todas sus categorías. Desde el equipo adulto y la Sub 23 de Eduardo Berizzo a la Sub 20 de Patricio Ormazábal, la Sub 17 de Hernán Caputto y la Sub 15 de Ariel Leporati; todo está en funcionamiento en Juan Pinto Durán.

Pero desde ahora también habrá un grupo de elite, un elenco convocado especialmente para la realización de trabajos intensivos y que no tomará en consideración la edad del jugador, si no que la posibilidad de incrementar y acelerar su desarrollo hacia el fútbol de alta competencia y mejorar las capacidades de los que sobresalen.

El director deportivo nacional, Francis Cagigao, explicó el funcionamiento de lo que se ha denominado como grupo de proyección en Juan Pinto Durán. "Vamos a decir que no es una selección, si no que grupos donde determinados jugadores trabajan en determinades edades y mezclamos el grupo", revela.

El contingente será transversal a la selecciones jóvenes. "Puede estar un Sub 15 con un Sub 17 y hasta un Sub 18 trabajando juntos, porque el concepto es más individual, busca potenciar áreas de trabajo y perfeccionar muchos aspectos que son muy importantes para estos jugadores", explicó el ex Arsenal.

Una selección chilena fast track



El concepto fast track o de vía rápida hace referencia al camino más directo y veloz en alcanzar un determinado objetivo. En el caso de las selecciones chilenas, Francis Cagigao lo señala como una intención. "Hay un entendimiento de que puede llegar a ser un grupo fast track", explicó el angloespañol.

Pero las puertas estarán abiertas. "En cualquier momento puede llegar cualquier jugador de nuestras selecciones a trabajar con ese grupo de proyección. Y dentro de ese grupo, en el que se incluyen los arqueros, habrá trabajos individuales, por líneas y con todos los técnicos, desde la Sub 20 a la Sub 15", puntualizó Cagigao.

De esta manera, la selección chilena tendrá un proceso paralelo de formación más integral, y no orientada simplemente a la coyuntura. "La verdad es que creemos que es la manera de potenciar, conjuntamente con el bagaje internacional y los microciclos, el trabajo de estos jóvenes futbolistas que están en formación", completa el director deportivo nacional.

En cuanto a las competencias venideras, se confirmaron amistosos y microciclos a nivel Sub 15 y Sub 17 para lo que resta de 2022, y un trabajo más intenso con la Sub 20 de cara al Sudamericano de Colombia en enero.

"Vamos a jugar a España contra Inglaterra, Australia y Marruecos, y luego el equipo partirá a Paraguay a los Juegos Odesur. En noviembre habrán partidos con Brasil en Chile, posiblemente un triangular", puntualizó Cagigao.