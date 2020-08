Felipe Mora se ilusiona con la Roja: “Rueda me felicitó por el título y me dijo que siguiera peleando el puesto”

Este miércoles un chileno gritó campeón, pues Felipe Mora se consagró con Portland Timbers como los flamantes monarcas de la Major League Soccer (MLS), disputada en Disney.

En ese sentido, el delantero conversó con Deportes en Agricultura sobre este título y mencionó que “estoy muy contento por haber salido campeón en un año bastante raro. Feliz de ganar el torneo, fuimos con las expectativas muy altas. Estuvimos 45 días en Disney, pero valió la pena”.

En la misma línea complementó que “fue un título muy diferente al que viví con la U, pero son logros que uno siempre quiere tener. Soy un agradecido de jugar este deporte y aportar con mi grano de arena”.

Mora festejó su primer título en suelo extranjero. (FOTO: Getty)

Sobre su primera temporada en la MLS mencionó que “es una liga muy física, hay jugadores muy altos. A mí me tocó jugar dos partidos en marzo y fueron duelos muy difíciles. Antes de viajar a Orlando me desgarré y llegué muy justo”.

Selección chilena

Pero eso no fue todo, porque confesó que ha mantenido contacto con Reinaldo Rueda, técnico de la Selección Chilena, y expresó que se ilusiona con un eventual llamado al Equipo de Todos.

El atacante marcó un gol en uno de los últimos amistosos de la Roja. (FOTO: Agencia Uno)

“Uno siempre trabaja para estar en la Roja. Quizás me faltó regularidad en México. Lamentablemente algunas veces que fui nominado me lesioné. Creo que he tenido ese cachito de mala suerte”, expresó.

“Con el profe Rueda siempre hay contacto. Me felicitó por el título y me dijo que siguiera peleando el puesto. Él siempre está en contacto con uno”.

Además, tuvo palabras sobre el proceso de recambio de la Generación Dorada, destacando que “eran muy pocos los que iban a la Selección y podían jugar. Prácticamente la Roja ganaba siempre”.

“Hubo mucha expectativa por nuestra generación. Nos topamos con la generación dorada que estaba ganando todo. Fue difícil entrar y nosotros estábamos haciendo los primeros partidos en primera”, comentó.

Salida del fútbol chileno

Finalmente, tuvo algunas palabras para confirmar que tomó una buena decisión de salir de Chile y partir al fútbol mexicano y luego llegar al fútbol de Estados Unidos.

“Estoy tranquilo. Creo que hice lo correcto al salir de Chile. Cuando estaba en la sub 20 empecé a jugar y tener continuidad con 17 años. Eso me hizo ver mi carrera con otros ojos”, dijo.

“Pude haber jugado una Libertadores con la U, pero las oportunidades llegan. Me pilló en un momento maduro de mi carrera, creo que hice las cosas bien en Chile para salir"

Y sobre su futuro próximo, comentó que “uno siempre quiere jugar, pero si no están las condiciones siempre habrá otros momentos para jugar (…) Ha sido un año atípico y no sé qué irá a pasar. Tengo contrato hasta diciembre, pero es obvio que si hago las cosas bien acá se me abrirán otras puertas”, sentenció.