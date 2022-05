La selección chilena denunció a Ecuador por las supuestas irregularidades en los documentos y nacionalidad de Byron Castillo, jugador de los registros del Barcelona de Guayaquil que enfrentó a la Roja de local y visita en las eliminatorias a Qatar 2022.

Chile debe demostrar que el seleccionado ecuatoriano realmente es colombiano, y así solicitar los puntos que pongan a la Roja en el Mundial de Qatar 2022 por secretaría.

Este martes fue el empresario ecuatoriano, Carlos Yazbek, quien aseguró tener todos los antecedentes que confirmarían que realmente Castillo no tiene la nacionalidad para defender de forma reglamentaria a la Tricolor. El hombre de negocios también demandó al jugador y al club Norteamérica debido a la venta del 50% de los derechos económicos del futbolista protagonista de la polémica.

“Están aduciendo que Byron es colombiano, pero para llegar a comprobarlo tienen que hablar con mi abogado, quien tiene la información necesaria”, dijo Yazbek a La Tercera.

El empresario agrega que “en el fútbol hay mucha mafia, se manejan de muchas formas. Son intereses económicos que están en juego, si alguien quiere conversar con nosotros, les podemos dar mucha información. Si es la federación chilena o cualquier persona, sólo tenemos que hablar. Usted verá que, si yo puedo poner algunas cosas claras, tendría hasta que salir de mi país. Echarse un país encima es difícil en la vida. Nos podemos encontrar en un país neutro o, si es necesario que yo viaje y me hacen una buena propuesta, yo y mi abogado estamos dispuestos a llegar a un acuerdo”.

“Yo tengo las pruebas que ustedes los chilenos necesitan para que ganen mucho y que hagan muchas cosas. Si me llaman podríamos ver el tema. Soy la única persona que, verdaderamente, tengo documentos”, complementó el empresario.

Sobre la prorroga que la FIFA concedió a la Federación Ecuatoriana de Fútbol para presentar la defensa, Yazbek manifestó que “de diez que le dieron, pidió cinco días más. Pero yo no voy a conversar con ellos, es la verdad. Quisieron contactarme, pero no conversaré con ellos. Tuvieron mucho tiempo para hablar conmigo. (…) ¿Me llamaron de Chile? No, para nada. Si me llaman podríamos ver el tema. Soy la única persona que, verdaderamente, tengo documentos. Sí, con Chile hablaría”.

Y cobre el tema concluye que “yo soy el único que tiene documentos en Ecuador. Soy quien puede demostrar la verdad de todo esto. No le diré nada por teléfono, solo le diré que en el momento propicio lo demostraré. Todo el mundo puede decir lo que sea, pero pocos los pueden demostrar”.

Respecto a su antiguo litigio con Byron Castillo, Carlos Yazbek sentenció que “tengo una demanda en contra de Castillo por el 50% de los derechos económicos de su pase. Hay temas contradictorios respecto de su nacionalidad. Tengo documentación que acredita todo esto. En la vida hay que ser leal. Yo siempre he tenido el 50% de los derechos del jugador. Hace más de cuatro años. Fue el empresario del club donde estaba él, Norteamérica, de Zambrano, ese delincuente. Él se quedó con la otra mitad. Ellos hicieron una doble venta y eso es penado por la ley”.