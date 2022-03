La selección chilena dio a conocer la nómina con la que enfrentará los dos últimos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, en los partidos que son finalísimas frente a Brasil y Uruguay, teniendo algunas dudas de los nombres en la ofensiva a pesar de la presencia de Ben Brereton Díaz.

A la fecha no hay certeza que el futbolista del Blackburn Rovers pueda estar en medio de sus problemas físicos y en ese análisis, el periodista Cristián Caamaño analiza lo que algo que en su criterio es un error por parte del entrenador Martín Lasarte. "¿Qué tiene que hacer Diego Valencia para ser nominado a la selección?", puntualizó en Radio Agricultura.

El panelista del programa fue contundente en sus argumentos para que el delantero de Universidad Católica sea tomado en cuenta. "Fue el mejor goleador chileno de la temporada pasada, es un jugador de proyección, te da cabezazo, incluso puede jugar de tercera punta dejando a Vargas de 9 y a Sánchez abierto por derecha", añadió.

El profesional de la comunicación sabe que el técnico uruguayo es muy marcado con los jugadores que no son de su agrado. "Pero indudablemente no le gusta, incluso prefirió a Morales en enero que no estaba jugando en la pretemporada de Colo Colo", añadió en su análisis.

De hecho, el artillero de los Cruzados no es el único caso que citó para hablar de las preferencias de Lasarte en la selección chilena. "Hay futbolistas que derechamente no le gustan: Tomás Alarcón, Felipe Mora, Diego Valencia, Eugenio Mena. Son jugadores que podría prescindir en cualquier momento".

