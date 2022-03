La selección chilena todavía tiene opciones de clasificar al Mundial de Qatar 2022, pero para ello deberá conseguir una hazaña en Río de Janeiro, porque necesita sacarle puntos a Brasil en el estadio Maracaná.

En la nómina que dio a conocer el entrenador de la Roja, Martín Lasarte, aparece el histórico Luis Jiménez, quien espera ser un aporte y se mostró muy contento con la citación.

"Estoy feliz, contento, con mucha ilusión, con la ilusión de poder clasificar al Mundial", dijo en las redes sociales de Palestino.

Acerca de los choques ante el Scratch y Uruguay expresó que "son dos partidos importantes, difíciles, pero somos conscientes que lo podemos lograr, vamos con mucha ilusión, con mucha fe a jugar nuestra posibilidad".

El primer juego de la selección será ante Brasil en su casa, condición que en la historia de todos los procesos eliminatorios jamás ha perdido. El Mago cree que llegó la hora de hacer la hazaña.

"Siempre hay una primera vez, en el fútbol, sobre todo hoy en día no hay grandes diferencias. Son once contra once, creo que Chile tiene buenas armas para pararse de igual a igual y por qué no salir con una victoria por primera vez desde Brasil", cerró.

