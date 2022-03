Martín Lasarte entregó la nómina de la Selección Chilena para jugar contra Brasil y Uruguay en el cierre de las eliminatorias sudamericanas. Dos paradas muy bravas, que definirán la chance de que la Roja pueda ir al Mundial de Qatar.

La inclusión de José Pedro Fuenzalida y Luis Jiménez fue de lo más llamativo, algo que el bicampeón de América Jean Beausejour explica por un asunto que va más allá de lo futbolístico, ya que la experiencia de ambos en el camarín es importante.

"En la nómina el profe Martin recurre a nóminas iniciales, vuelve a las bases, como con el Chapa (Fuenzalida) o Jiménez. Son importantes en lo futbolístico y también en la interna, por la presión que hay en este momento, eso es re importante", contó el histórico lateral en Radio Cooperativa.

Aseguró además que "hay ciertos jugadores que son prenda de garantía en la Selección, por lo que no determina cómo estén en sus clubes. Obvio que uno quiere que tengan continuidad, pero en la generalidad llegan bien varios en sus clubes y eso repercute en la Selección".

Cuenta además que en el proceso querían estar en esta posición. "Tras perder puntos como con Bolivia, el ideal para todos es que se llegara con vida a las últimas fechas, pues sabíamos que se había complicado la clasificación. Llegamos con chances y la gran tarea ahora es llegar vivos a la última, donde el resultado que uno avizora depende de los otros partidos. Los jugadores han hecho que las expectativas sean altas", indicó.

Finalmente comentó cómo ve el puesto de lateral izquierdo, del que fue dueño por largo tiempo. "No tengo mayores antecedentes por qué no está el Chueco, pero cuando estuvo fue titular para el entrenador, me imagino que hay razones de peso, físicos".

Eso sí cree que "Gabriel (Suazo) ha ganado espacio en los partidos, tanto él como Vegas están capacitados para jugar por izquierda".