El destacado periodista Emilio Sutherland, fanático de la selección chilena, ve con mucho interés el Caso Byron Carrasco, que puede introducir a La Roja en Qatar 2022 por la ventana. Dice que se imagina diciéndole "te pillamos po compadre", como en el programa En su propia trampa. "Sólo espero que esto no quede en la oscuridad como suele ocurrir con todos estos escándalos, vaya o no Chile al Mundial", sentencia en diálogo con RedGol.

El Tío Emilio Sutherland se ilusiona con el Mundial de Qatar 2022: "Me gustaría seguir de cerca a Byron Castillo y conocer esta historia, que es de película"

Los hinchas de la selección chilena pasaron del submundo al cielo en cosa de minutos, cuando se supo que la FIFA abrió una investigación contra la Federación Ecuatoriana de Fútbol por la posible inscripción irregular de Byron Castillo en las Eliminatorias Sudamericanas. De confirmarse la ilegalidad, La Roja puede reemplazar a La Tri en el Mundial de Qatar 2022.

La historia tiene muchos ingredientes. Aparecieron dos certificados de nacimiento del jugador, uno en Colombia y otro en Ecuador, pero el segundo no tiene respaldo ni registro y además establece la fecha de nacimiento tres años después. De confirmarse, estaríamos en presencia de un fraude que se castiga muy duramente.

A la distancia, los chilenos observan. Pero hay uno especialmente interesado, el intrépido Emilio Sutherland, conocido mundialmente como Tío Emilio gracias al célebre programa "En su propia trampa" de Canal 13. "Me gustaría seguirlo de cerca y conocer los pormenores de esta historia, que es de película", reconoce el periodista, en diálogo con RedGol.

"He estado viendo el tema con mucha atención. Como hincha del fútbol, como amante del fútbol. Como fanático de la selección chilena también, que ve cómo la Generación Dorada está llegando a su fin y tenía en el próximo Mundial una posibilidad de despedirse como corresponde", lamenta Sutherland.

"Entonces esto de Byron Castillo me parece, si es que ocurre, si es que se produce el milagro de que Chile pueda entrar al Mundial aunque sea por la puerta trasera, sería espectacular. A la selección todavía le queda calidad y le queda talento. A lo mejor el físico esté un poco mermado, pero los jugadores tienen todo lo demás", sentencia.

Pero también está lo periodístico. Y ahí, al Tío Emilio le salen los colmillos. "Es una tremenda historia. Desde otra perspectiva también, desde el punto de vista de lo periodístico, de lo increíble, un poco desde la trampa... porque quién diría: puede caer en su propia trampa", analiza el comunicador.

Y aunque lo toma con cautela, no se resiste a imaginar el desenlace de esta historia. "¿Cómo le diría de frente a Byron Castillo? Le diría 'te pillamos po compadre... jajajá. Pero eso tendría que decírselo al final de la historia. Porque siento que estamos en el prólogo. Sólo espero que este asunto no quede en la oscuridad como suele ocurrir con todos estos escándalos, vaya o no Chile al Mundial", completa.

El boom mundial de En su propia trampa



Aunque se emitió solamente entre 2011 y 2018, el programa "En su propia trampa" sigue trayéndole satisfacciones a Emilio Sutherland. "Pasa algo increíble. 'La Trampa' terminó de exhibirse por televisión abierta, quedó en Youtube y hay programas que han superado en estos tiempo de pandemia, las veinte millones de visitas", revela.

Además "hay programas de cinco, seis, catorce, quince millones de reproducciones. Entonces me llama la atención, porque son fenómenos que no sé si en tiempos normales pudieron haber ocurrido", reconoce el comunicador.

"En pandemia, mucha gente se trasladó a buscar otra realidad, otros temas en Youtube. Y descubrió el programa. Gran parte de los que lo ven son extranjeros: la mayoría son mexicanos o argentinos, pero también de Centroamérica o paraguayos", subraya el Tío Emilio.

En ese sentido, existe una historia en particular que ha batido todos los récords. "Sin duda es 'El Portonazo', pero también porque está tan de moda esta cuestión, que hay gente que se solaza viendo cómo hacíamos caer a estos individuos en su propia trampa, cuando quedan atrapados al interior de un auto y no pueden salir", concluye Sutherland.