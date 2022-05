Eduardo Berizzo fue presentado hoy en la selección chilena y de inmediato empezó a meter mano en la nómina de jugadores que viajarán a Asia, para jugar ante Corea del Sur, Túnez y un rival más que saldrá entre Japón y Ghana.

Temprano nominó a Eugenio Mena, lateral izquierdo de Racing. Y durante la tarde se dio cuenta que seguían faltando jugadores para poder ser competitivos de cara a lo que serán los partidos de esta gira.

Así es como se anunció por parte de la Roja que los jugadores de Colo Colo Jeyson Rojas y Óscar Opazo serían los nuevos convocados, quienes se sumaron de inmediato a la concentración de Chile para empezar el martes con los entrenamientos.

Estas nominaciones fueron valoradas por Gustavo Quinteros, el técnico del Cacique. "El jugador de fútbol trabaja, quiere sobresalir para ir a la selección. Me pone muy contento. Más allá de que viene la pretemporada y dos jugadores del mismo puesto no van a estar, pero no importa, porque ellos ya tienen el trabajo táctico, terminaron jugando bien y les vendrá bien lo de la selección", contó el DT.

Además manifestó que "ojalá puedan jugar, ganarse un lugar ahora con un nuevo entrenador. Es una gran posibilidad para ellos, nos pone muy contento tener convocados más allá de no poder trabajar con ellos. La motivación de ir a la selección los hace crecer mucho".

A ellos también se les unirá Fernando De Paul, según informó Radio Cooperativa. El portero de Everton suplirá la baja de Brayan Cortés, quien debió ser operado por una rotura de meniscos. Tuto, de hecho, no estuvo presente en Sausalito en el duelo ante O'Higgins.