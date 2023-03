DJ Pablito Pesadilla está acostumbrado a tocar ante miles de personas y calentar el ambiente para todo tipo de eventos, por lo general relacionados a lo musical, pero este lunes 27 de marzo, en el duelo entre Chile y Paraguay en el Estadio Monumental, será su primera vez en un partido de fútbol. Un desafío que agradece y anticipa en diálogo con RedGol.

Pablo Garrido Pacheco, su nombre real, estará desde las 18:30 horas en el escenario que se montará en la cancha de Macul para que los hinchas que lleguen temprano empiecen a preparar su tan esperado reencuentro con la Roja. Así, desde ya advierte que los asistentes van a disfrutar como locos. "Por algo me llevan a mí, porque es una fiesta", avisa.

"Feliz de armar el party en el Monumental, un estadio que me dio muchas alegrías"

"Es bacán que se pueda dar esta oportunidad de que la Roja vuelva a jugar con el estadio lleno, más si en esta fiesta que es... bueno, por algo me llevan a mí, porque es una fiesta. Ojalá poder hacer que disfruten todos", lanza de entrada.

Tras eso, detalla que "este deporte que es tan bonito y tantas alegrías nos ha dado, también tantas tristezas, de todo un poco, pero hay que quedarse con las cosas buenas y feliz de estar ahí. Feliz de que la ANFP haya querido que yo fuera el encargado de armar el party ahí en el Monumental".

Lo más cercano a un estadio para Pablito fue cuando le tocó telonear a Bad Bunny en el Nacional junto a Young Cister y Pailita, y ahora será su primera vez en un partido de fútbol. Además, en una cancha que le trae recuerdos de su infancia y de su gran amor pelotero: Colo Colo.

"Yo cuando chico iba al estadio a ver a Colo Colo ahí al Monumental, imagínate ahora poder estar en esta otra etapa de mi vida en la cual soy músico, artista, y poder estar también ahí haciendo mi show en ese estadio que tantas alegrías me dio cuando chico viendo a Colo Colo", apuntó.

"Es mi primera vez en un partido de fútbol, así que es un gran desafío. Entiendo que no es el mismo público que va a las discotecas porque es más familiar, por ende el desafío es diferente, y eso es lo que me gusta a mí hacer cosas diferentes y que la gente conozca la versatilidad de Pablito Pesadilla", dispara el también productor de 25 años.

Así, sin mayor problemas Pablito Pesadilla se la juega toda con resultado y goleador para la jornada. "2-0. Un doblete de Alexis", lanza con toda la fe. Además, también se refirió a la opción de que el Equipo de Todos vuelva a un Mundial en 2026.

"Obvio, me encantaría verlos en un Mundial. Ojalá esta generación dorada que está guiando logre traspasar toda la magia a las nuevas generaciones para que podamos tener un nuevo Mundial y ojalá ganarlo, sería una alegría enorme, tenemos dos Copa América, ¿cómo no vamos a tener un Mundial?"

-¿Te gustaría que el género urbano con el fútbol se empiecen a ver más involucrados?

"Sería bacán porque así como en el fútbol hay leyendas, en la música hoy también se están creando leyendas, y poder juntar esas leyendas sería un gran regalo para la gente. Como lo hacen allá en Estados Unidos con este tema del Superbowl y hacen el entretiempo con show de artistas, que lo puedan implementar acá ya que ahora tenemos los artistas para hacerlo yo creo que es una gran oportunidad para ambos rubros, tanto para el ambiente artístico como para el ambiente del fútbol".

-¿Algún gran ídolo de la Roja?

"Soy muy amigo de Gary Medel, me llevo muy bien también con Guillermo Maripán, he conversado un par de veces con Edu Vargas, con Arturo Vidal también he conversado por redes sociales, así que con varias leyendas del fútbol hemos tenido cercanía. Poder tenerlos ahí y compartir yo creo que va a ser bacán porque yo voy a estar haciendo lo que me gusta y ellos van a estar haciendo lo que les gusta, entonces se va a generar una vibra genial".

"Mi nombre Pablito Pesadilla es por los Pesadilla de la Garra Blanca"

En conversación con RedGol, DJ Pablito Pesadilla también recuerda su época de hincha albo. "Sí, mi hermano mayor me llevaba harto al estadio. De echo, mi nombre Pesadilla es por los Pesadilla de la Garra Blanca. Mi hermano es de ese grupo y ellos me llevaban ahí, en la época chico de colegio, y ahí nació el nombre Pablito Pesadilla, yo tenía diez años, y nunca me lo cambié. Siempre fui Pablito Pesadilla, antes de ser DJ y ahora siendo DJ lo mantuve", rememora.

Sobre la opción de poder grabar en algún momento un video musical en la Ruca junto a otros artistas hinchas del Cacique, como Pailita o Princesa Alba, que ya lo hizo una vez, Pablito se motiva con todo. "Sería muy bueno, imagínate la vibra que se generaría. Sería bueno hacer una especie de DJ Set grabado para YouTube en el Estadio Monumental, invitar gente, que lo pasen bien un rato ahí mientras grabamos el set para YouTube, yo creo que sería bueno", apunta.

"Así que... Tío Monumental... (risas), preste el estadio para hacerlo. Ojalá lo presten (risas)", concluye al respecto.

Finalmente, Pablo le revela a la Redgoleta que se vienen un sinfín de sorpresas este año en la música. "Tengo lista una canción con DrefQuila, estoy trabajando con varios artistas internacionales que están pegando en Argentina, en Puerto Rico, estamos ahí haciendo varios juntecitos y algo grande va a salir este año sí o sí, algo mundial".

"El tema que tengo con Dref también viene fuerte, está buenísima la canción, tiene una vibra hermosa porque ese día que lo grabamos en el estudio teníamos una vibra maravillosa, le tengo mucho cariño a esa canción, y esperen nomás porque se viene música sin parar. Este año lo que más pretendo es sacar más música, más allá de los shows, poder darle más a la faceta de productor", cierra.