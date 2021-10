La selección chilena se alista para dejar la vida este jueves a las 22:00 horas en Lima, cuando se enfrente a Perú en el arranque de la triple jornada de Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

El duelo ante los comandados por el Tigre Gareca es escencial para las pretensiones de La Roja de conseguir un boleto a la Copa del Mundo, misión que se complicaría en demasía para el equipo de todos si hoy no se logra un triunfo.

En ese contexto del periodista de Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño, realizó un frío análisis en torno a las chances de Chile de volver al país con los tres puntos en el bolsillo.

"Es ahora o nunca contra este Perú. Por favor, no me vengan a vender que Perú, con un central de César Vallejo no nos pueden ganar. No le pueden ganar a esta selección chilena", comenzó diciendo.

Caamaño continuó con su lapidara reflexión asegurando que "y si Perú gana es porque definitivamente ya estamos en la última etapa y ya partamos con la gira por el país para aplaudir de pie a estos muchachos".

"Si no le ganamos a este Perú no sólo estamos fuera de Qatar 2022, sino que es la demostración de que ya no podemos... no podemos ni siquiera contra la tercera línea de Sudamérica", expresó.

El periodista añadió que la situación a la que se enfrenta La Roja es "terrible. Por eso pido no un milagro, sino que pido esa última 'bala'".

