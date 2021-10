El ex seleccionado nacional, Víctor Hugo Castañeda, anticipó el partido de este jueves frente a Perú por las Eliminatorias a Qatar 2022.

Víctor Hugo Castañeda: "No imagino a Lasarte cambiando su estilo de juego, va a esperar a Perú"

Este jueves la selección chilena se enfrenta a Perú en otra edición del Clásico del Pacífico por la undécima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022.

En la previa, el ex seleccionado nacional, Víctor Hugo Castañeda, aseguró que la Roja mantendrá el esquema mostrado en sus visitas a Ecuador y Colombia.

"No imagino que Lasarte vaya a cambiar su modelo de juego, creo que esperará un poco a Perú, marcar bien a Cuevas y Guerrero. Chile puede hacer daño por la banda derecha defensiva de Perú", señaló en Directv.

Luego, afirmó: "La generación dorada nos ha dado tanto, yo sigo confiando en este grupo de jugadores. Es un partido complicado ante Perú, pero sigo confiando. Me parece que Lasarte es un técnico muy capacitado".

VH no está de acuerdo con la titularidad de Carlos Palacios, volante del Inter de Porto Alegre: "Palacios cada vez que ha ingresado en la selección chilena no ha rendido. Me hace ruido su titularidad".

Sobre el ataque de la Roja, indicó: "Alexis Sánchez hoy juega un poco más retrasado y es el gran socio de Mauricio Isla. En ataque, Ben Brereton Díaz está on fire. Además, tiene una envergadura diferentes al resto. Se ha ganado la titularidad".

Finalmente, aseveró: "Si Chile pierde con Perú se despide de las Eliminatorias, y que juegue el resto de partidos con sub 20, que piense en la siguiente clasificatoria. Los jugadores deben ir con todo, no se pueden restar".

La formación con la que practicó por última vez Lasarte es con Claudio Bravo en portería; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán y Sebastián Vegas; Carlos Palacios, Erick Pulgar, Charles Aránguiz y Jean Meneses; Alexis Sánchez y Ben Brereton.

