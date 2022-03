Aunque todavía no se oficializa la elección de la sede para el último partido de Chile en las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022, el próximo 29 de marzo ante Uruguay; ya aparecen voces que piden regresar al estadio Monumental. La sede no aparece entre las candidatas de la Roja, aunque no se han explicitado las razones.

La última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022, el próximo 29 de marzo a las 20:30 horas, será el escenario del todo o nada para la selección chilena. Si le ayudan los resultados de la penúltima jornada, la Roja se jugará la vida en 90 minutos contra Uruguay.

Sin embargo, a falta de un mes todavía no se define el estadio donde Chile será local. Los últimos antecedentes hablan de una visita del técnico Martín Lasarte al estadio Sausalito de Viña del Mar, y de un diálogo con el gerente deportivo de Universidad Católica, José María Buljubasich. para ver la disponibilidad de San Carlos de Apoquindo.

Lo que pocos entienden es qué sucede con el estadio Monumental. Con capacidad para más de 40 mil personas, incluso en un escenario de aforo reducido, el recinto de Macul ofrece la la mayor cantidad de público posible en favor de la Roja.

El director deportivo nacional, Francis Cagigao, dijo que "los jugadores y técnicos (de la selección) mostraron en algún momento su disconformidad con la cancha" del Monumental. Pero el argumento no se sostiene frente a una problemática de toda la zona norte y centro del país.

Por eso, los ex colocolinos de selección levantan la voz. En diálogo con RedGol, Gabriel Mendoza no tiene dudas. "Es lógico que la selección juegue su último partido en el Monumental. En Santiago, con un estadio con capacidad mayor que la de Sausalito o San Carlos de Apoquindo, por los accesos, por la cantidad de gente que puede llegar y porque es la mejor cancha de Chile", advierte el Cacique de Graneros.

Coca Mendoza pide volver al estadio Monumental



Gabriel El Coca Mendoza fue capitán de la Roja en tres partidos, jugó 36 encuentros en la década de los 90, tres Copas Américas y el inicio de las Eliminatorias para Francia 1998. Pero fue campeón de América con Colo Colo en el Monumental en 1991 y sabe el peso que tiene.

"Lo de la cancha me parece que no tiene asidero como argumento. Se eligió Calama por una ventaja deportiva, pero si queremos tener ventaja deportiva con los uruguayos, qué mayor presión que 50 mil personas. Antes llegaban 40 mil y decíamos que no venía nadie al estadio. Nosotros jugamos 60 mil en el Monumental y 80 mil en el Nacional", recuerda.

Mendoza siente que no se ha dicho toda la verdad en este asunto. "El técnico tiene un pasado de otro color y a lo mejor no le cae bien jugar en ese estadio", recuerda el ex lateral izquierdo, en alusión a los ciclos de Martín Lasarte con Universidad Católica y Universidad de Chile.

Pero le llama la atención la decisión de los jugadores. "¿Le hubieran dicho algo así a Marcelo Bielsa? Lo peor es no elegir al Monumental, porque les marcaríamos mucha presión a los jugadores rivales. Tienen que pesar el cuerpo técnico y los dirigentes, no pueden mandar los jugadores solamente. ¿O esta decisión es por decisión exclusiva de alguien que no le gusta el Monumental?", concluye el Coca.

La selección chilena está en el sexto lugar de la clasificatoria mundialista, a dos puntos de la zona de repechaje y tres de los puestos de clasificación directa, a la espera de los dos últimos partidos: Brasil en Maracaná y Uruguay en casa, el 24 y 29 de marzo respectivamente.

