El combinado de Patricio Ormazábal tiene dos duros apretones en el inicio del Sudamericano sub 20.

¿Cuándo juegan? La Roja Sub 20 enfrenta a Uruguay por la fecha 2 del Sudamericano

Sudamericano Sub 20

La selección chilena sub 20 se prepara para debutar este viernes en el Sudamericano de Colombia, sin embargo, de reojo ya miran lo que será otro gran encuentro por la jornada 2 del grupo B, ya que el próximo domingo La Roja de Patricio Ormazábal enfrentará a su símil de Uruguay en Cali.

¿Cuándo juega Chile contra Uruguay por el Sudamericano sub 20?

La selección chilena sub 20 enfrenta a su par de Uruguay este domingo 22 de enero a las 20:30 horas de Chile en el Estadio Deportivo Cali.

¿En qué canal ver en vivo por TV a la Roja Sub 20?

El partido por la fecha 2 del grupo B será transmitido en nuestro país por la señal de Canal 13, en los siguientes canales:

Canal 13

Televisión por cable:

VTR: 22 (SD en Santiago) - 813 (HD)

DIRECTV: 152 (SD) - 1152 (HD)

ENTEL: 67 (HD)

CLARO: 56 (SD) - 556 (HD)

GTD/TELSUR: 28 (SD) - 813 (HD)

MOVISTAR: 122 (SD) - 813 (HD)

TU VES: 59 (SD)

ZAPPING: 22 (HD)

¿Dónde ver por streaming en vivo el Sudamericano Sub 20?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo a través de la señal online de C13.

Chile y Uruguay se vuelven a ver las caras:

El encuentro entre La Roja sub 20 y su par de Uruguay no es excepcional de este torneo, ya que justamente ambas selecciones se enfrentaron en varias oportunidades durante el proceso preparatorio. En total tres enfrentamientos tuvieron chilenos y uruguayos pensando en el Sudamericano sub 20, dejando un registro de dos empates y una derrota para Chile.

Todo comenzó el pasado 8 de diciembre del 2021, donde la Roja igualaría a uno frente a los charrúas en el Torneo Raúl Coloma Rivas jugado en La Calera. El gol del encuentro fue obra de Vicente Conelli.

Posteriormente dos nuevos encuentros animarían ambas selecciones, esta vez en Uruguay la celeste volvió a igualar ante Chile a dos goles en un partido amistoso jugado el 14 de diciembre del 2022. Los goles nacional obras de Lucas Assadi y Gabriel Norambuena.

Dos días después, el 16 de diciembre la charrúa por fin podría doblegar al equipo de Ormazábal, derrotándolo por 2-0, resultado con el cual el conjunto chileno terminaba su preparación a la cita Conmebol.