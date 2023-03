La selección chilena está lista para su duelo amistoso de esta noche ante su similar de Paraguay en el Estadio Monumental de Colo Colo, en lo que será el debut de Eduardo Berizzo en territorio nacional dirigiendo al equipo de todos después de varios meses de trabajo.

Dos jugadores que serán claves en la búsqueda de la victoria son Alexis Sánchez y Ben Brereton, quienes compartirán la delantera en la oncena que Berizzo ha preparado en estos días de trabajo.

Y el partido se ambos será especial, ya que llegan a este brega con especiales cábalas y viviendo momentos personales que los tienen a un gran nivel.

Partamos con Alexis y su bigote como cambio de look. A pesar de que el atacante del Marsella evita creer en estas cosas, no es menos cierto que con ese coqueto bello facial el atacante la está rompiendo toda en el fútbol de Francia.

“Llego a la Selección y me dicen ‘no, el bigote es de buena suerte’. Y digo ‘qué buena suerte, soy yo la suerte. No te levantai’ voh a las siete de la mañana o a las cinco a entrenar. No es suerte. No es el bigote, es la constancia del día a día. “Dije ‘vamos a cambiar, siempre igual, me voy a ver más sexy’”, afirmó el Niño Maravilla en charla con TVN.

Ben por su parte vive el sueño de ser padre, teniendo una enorme responsabilidad que va de la mano con este inicio del proceso rumbo al Mundial del 2026.

“Ha sido increíble, ya tiene dos meses y lo hemos pasado muy bien. Ahora que estoy entrenando, mi novia ha hecho un gran trabajo cuidando a Mason. Estos son tiempos emocionantes”, afirmó Ben en declaraciones que rescató Lancashire Telegraph en Inglaterra.

Ambos jugadores serán de la partida esta tarde en una oncena que tendrá a Claudio Bravo; Guillermo Soto, Paulo Díaz, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo; Gary Medel, Víctor Felipe Méndez, Arturo Vidal y Marcelino Núñez; Alexis Sánchez y Ben Brereton.

Chile y Paraguay chocan desde las 21:30 horas en el Estadio Monumental y tú podrás seguir todas las alternativas de este partido amistoso internacional en RedGol, así como en nuestra app oficial y redes sociales.