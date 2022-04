La selección chilena va dejando atrás el triste desenlace de las Eliminatorias para Qatar 2022 y pone su mirada en el futuro. Y el primer compromiso ya aparece en el horizonte: nada menos que una nueva participación en la Copa Kirin que se organiza año a año en Japón.

La asociación nipona de fútbol hizo el anuncio de una nueva edición de este torneo amistoso en formato de cuadrangular, y en el que aparecen invitados el local junto a Ghana y Túnez, además de la Roja. Es decir, tres clasificados a la próxima Copa del Mundo.

El torneo ya cuenta con programación definitiva. La selección chilena debutará ante Túnez el 10 de junio a las 15:15 horas en el Parque Misaki de Kobe (13 horas menos en Chile continental) y cuatro días más tarde jugará ante Japón o Ghana en el estadio Panasonic de Suita.

De esta manera, quedan agendados los primeros duelos de Chile después del último proceso eliminatorio, que se verificarán mientras el Campeonato Nacional se encuentra detenido y sólo haya actividad comprometida para la Copa Chile.

Quién va a dirigir a la selección chilena en la Copa Kirin



Sin embargo, a la selección chilena todavía le falta un detalle importante para volver a la competencia, y es la elección del entrenador que estará a cargo del equipo en menos de dos meses, cargo quedó vacante después de la salida de Martín Lasarte de la banca de la Roja.

Al respecto, el director de selecciones nacionales, Francis Cagigao, advirtió sobre la inconveniencia de asistir a los próximos partidos de la Roja con un entrenador interino o suplente, frente a la necesidad de reiniciar los trabajos de selección.

"He estado hablando con (el presidente de la ANFP) Pablo Milad y una cosa tenemos clara: pensar en un entrenador interino sería una idea nefasta. Porque todos estamos hablando de la regeneración del fútbol chileno. No podemos tener un vacío de siete u ocho meses de cara al próximo proceso", expresó el inglés.

El ex veedor del Arsenal aseguró que "un interinato no sería el mejor camino. Los técnicos que tenemos en casa ya hacen trabajos muy necesarios para el futuro del fútbol chileno, desde sus actuales puestos. Incluso, sus labores son más importantes -en este momento- que lo que sucede con la selección absoluta", dijo en alusión a Patricio Ormazábal, quienes encabezan los procesos para las categorías Sub 17 y Sub 20.