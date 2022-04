Las dudas respecto a la nacionalidad de Byron Castillo abrieron una posibilidad totalmente impensada para La Roja. De confirmarse una infracción de la selección ecuatoriana en su inscripción, Chile puede ubicarse en zona de clasificación al Mundial de Qatar 2022.

Desde la ANFP irán hasta la última instancia. El ente rector del fútbol chileno encomendó una investigación al caso de Castillo y ya se armó con un importante abogado: Eduardo Calezzo, especialista en Derecho Deportivo Internacional que investigó al boliviano Nelson Cabrera.

En dicha ocasión, el TAS le otorgó puntos a Chile y Perú, ya que Cabrera no cumplía los años necesarios para jugar por la selección boliviana. La decisión ayudó a los dirigidos de Ricardo Gareca en su camino para llegar al Mundial de Rusia 2018, clasificación que lograron unos partidos después.

"Estamos recabando todos los antecedentes por vías formales para luego de autentificar los hechos y tomar las acciones que sean pertinentes para reclamar los puntos", indicó la ANFP en conversación con El Mercurio.

Desde Ecuador defienden la nacionalidad de Byron Castillo. "No existe eso (en alusión al documento que publicó el periodista colombiano Sebastián Bejarano sobre la supuesta nacionalidad colombiana de Castillo), me parece que no es más que otra noticia", expresó Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.