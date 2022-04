Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, asegura que el Byron Castillo no nació en Colombia como se ha especulado durante esta jornada, ya que en el único juicio que se realizó sobre el jugador se estableció que nació en la ciudad de Playas en su país.

Presidente del fútbol ecuatoriano asegura que Byron Castillo nació en su país: "No existe un juicio nuevo por su nacionalidad"

Un terremoto en el fútbol sudamericano se vive este martes, luego de que en Colombia se revelara un documento que ponen en duda la verdadera nacionalidad del jugador ecuatoriano Byron Castillo, que jugó ocho partidos en las eliminatorias, incluidos los dos contra la selección chilena.

La Roja empató 0-0 en Quito y se impuso la visita 2-0 en San Carlos de Apoquindo, por lo que en caso de detectarse alguna irregularidad ecuatoriana Chile puede sumar cinco puntos más, con lo que iría directamente al Mundial de Qatar.

Respecto a esta noticia, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, se refirió brevemente en el portal futbolecuatoriano.com. "No existe eso (en alusión al documento que publicó el periodista colombiano Sebastián Bejarano sobre la supuesta nacionalidad colombiana de Castillo), me parece que no es más que otra noticia", manifestó enérgicamente.

Además agrega que "no conozco ningún juicio nuevo (más allá del de 2021 en el que se ratificó que Castillo nació en Playas, Ecuador)", a pesar de que no hizo ninguna declaración pública en sus redes sociales para esclarecer el asunto.

El medio ecuatoriano también habló con el abogado Celso Vásconez, a quien presentan como especialista en temas deportivos. "En teoría no podría haber sanción para la Selección, porque si Colombia presenta una denuncia en FIFA a Ecuador, la respuesta de Ecuador es que el Registro Civil realizó una auditoría hace un año (en 2021 se ratificó que Byron nació en Ecuador). Es un tema interno y se determinó que es ecuatoriano. Ya no depende de la FEF, sino del Registro Civil”, comentó.

Además dijo que "es muy difícil la verdad que Ecuador se quede sin Mundial, cualquier reclamo (por supuesta alineación indebida) tenía que haberse presentado durante la época de Eliminatorias", y acotan que el reglamento de Conmebol permite reclamos hasta 48 horas posteriores a los partidos en casos de irregularidades reglamentarias, a pesar de que el caso de Nelson Cabrera con Bolivia se destapó muchos días después de jugados los partidos.