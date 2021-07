Carla Guerrero lista para el debut en Tokio 2020 junto a La Roja: "Mi jerarquía y garra siempre me han caracterizado, y es lo que mostraré"

La selección chilena femenina entrena arduamente en Sapporo, con la mente puesta en lo que será el debbut del equipo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ante Gran Bretaña. La Jefa, Carla Guerrero, se mostró positiva en la antesala del partido.

Las comandadas por José Letelier completaron hoy su cuarta jornada de entrenamiento en la capital de la isla de Hokkaido, y las sensaciones a días del gran estreno en el megaevento son más que positivas.

Carla Guerrero, zaguera de Universidad de Chile y uno de los estandartes del elenco nacional, entregó sus declaraciones a los medios de comunicación desde Japón, donde junto a Daniela Zamora, Christiane Endler y compañía sueñan con seguir haciendo historia.

"Estoy un poco ansiosa, porque quiero que empecemos a jugar. Estoy muy contenta de estar aquí, me siento super bien en lo personal y físicamente. Me voy sintiendo mas cómoda con el equipo, creo que el grupo es super bueno, y eso también me hace sentir bien", dijo la Jefa.

La potente defensora también se refirió a su nivel personal, dejando en claro que no se achica ante el gran desafío que tendrá con La Roja en Tokio 2020:

“Seguiré haciendo lo que vengo mostrando, mi jerarquía, mi garra. Siempre me he caracterizado por eso y obviamente es lo que voy a demostrar en los partidos. Me siento muy tranquila y confiada en mis capacidades”, dijo Guerrero.

Por último, la crack de la U aseguró que hasta ahora las prácticas bajo el mando de José Letelier han sido satisfactorias y dejado grandes sensaciones.

"Los trabajos que estamos haciendo están enfocados en los partidos que vamos a enfrentar. Esta ultima parte se ha trabajo bastante bien, hemos agarrado un poquito mas de confianza, el querer ir un poquito mas arriba, tomar riesgos", comentó.

Guerrero y La Roja se alistan para su estreno en JJOO ante Gran Bretaña el próximo miércoles.

"En eso nos hemos enfocado ahora y estoy muy contenta. Además, el grupo se ha acoplado muy bien a los trabajos que ha hecho el profe (Letelier)”, cerró Carla Guerrero.

La selección chilena femenina tendrá la chance de representar con orgullo al país en el megaevento a realizarse entre el 23 julio y el 8 agosto de este año, y su debut será el próximo miércoles 21 de julio a las 3:30 AM horas ante Gran Bretaña, en Sapporo.