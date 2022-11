Francis Cagigao aseguró que no tiene incertidumbre sobre el trabajo de Berizzo, que aún no conoce el triunfo en la banca de la Roja. El director deportivo sostiene que el Toto está consolidando su idea y con ello llegarán los goles que tanto faltan.

El director deportivo de la selección chilena, Francis Cagigao, se refirió al presente de la Roja tras cerrar el año con los amistosos frente a Polonia y Eslovaquia. Eduardo Berizzo sigue sin encontrar el triunfo desde su llegada a la dirección técnica, pero el directivo español pone paños fríos y confía en el trabajo del Toto.

“Yo entiendo perfectamente al hincha y no es sólo el hincha, todos nosotros queremos ganar los partidos de fútbol, pero no existe incertidumbre. Hablé con Eduardo previo a su contratación. La primera vez que tuvimos una charla en Madrid fue la importancia de la regeneración del equipo y que era muy importante para él que futbolistas podían entrar dentro de esta regeneración que quizás con Martín Lasarte no se pudieron ver”, dijo Cagigao a TNT Sports.

El ibérico agregó que “estos partidos amistosos son para eso, es muy importante poco a poco determinar qué va a querer esta selección y cómo va a jugar, si va a dominar o no va a dominar y es muy importante ver que en los últimos tres partidos se ha dominado a los rivales, hemos impuesto nuestro fútbol”.

“Nos ha faltado gol, eso es verdad, pero ya llegará. Ahora lo importante es consolidar la idea de juego que busca Eduardo, eso es lo más importante. Los goles de todo el equipo llegarán, en el equipo es importante el colectivo y no lo individual”, complementó Cagigao sobre la misma.

Respecto a la nueva nómina de Berizzo y la Roja para el nuevo microciclo de la selección nacional que se llevará a cabo la próxima semana, Cagigao explica que el Toto planea ver nuevos jugadores y consolidar la sub 23 de cara al desafío de Santiago 2023.

“La idea es darle más tiempo de trabajo a Eduardo para poder trabajar con jugadores de esta selección que hemos creado este mismo año y que hemos disputado un partido internacional. A la vez, él va a poder ver a algunos otros jugadores que no formaron parte de esa nómina y también será incluido algunos futbolistas que superan esa edad. La sub 23 tiene dos objetivos muy claros; la primera es dotar a futbolistas de más bagaje internacional, tienen que ir recuperando sensaciones de fútbol internacional. Lo segundo es consolidar el grupo pensando en los Juegos Panamericanos”, sentenció Cagigao.

