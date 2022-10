La continuidad de Francis Cagigao en la Federación de Fútbol de Chile está en total incertidumbre. El director deportivo de las selecciones nacionales finaliza contrato en diciembre de 2022 y, a la espera de las elecciones en la ANFP, aún no hay conversaciones sobre una renovación.

En diálogo con ESPN F90, el exjugador fue consultado si una renovación dependerá de quién sea el timonel del fútbol chileno luego de las votaciones en Quilín. Cagigao aseguró que no sabe si continuará y que, si hay conversaciones tras las elecciones, desea poner varios temas sobre la mesa para evaluarlo.

"Lo digo con total sinceridad, no sé si continuaré en el cargo. Hay muchas cosas que hay que valorar, debo ser respetuoso con los procesos del país, ahora hay uno en la ANFP y debo ser respetuoso con eso. Si después de eso tengo que hablar para quedarme, hay varios puntos que me interesan a mí", aseguró.

"No es solo cuestión de que quieran contar con uno. Yo también tengo mi forma de pensar y una opinión de cara al futuro. Todo lo tengo que valorar y también debo hacerlo junto a mi familia, que está muy lejos y eso para mí también es importante", continuó.

"Yo seguiré el proceso (de la elección), pero desde mi posición. Siga o no en el cargo, yo debo continuar trabajando hasta la finalización de mi contrato como si fuera a seguir 20 años", cerró.

"Lorenzo Antillo no conoce lo que hacemos"

Las próximas elecciones de la ANFP pueden mantener a Pablo Milad en la presidencia o determinar la llegada de un nuevo timonel. Uno que se candidatea es el expresidente de Audax Italiano, Lorenzo Antillo, quien en el pasado tuvo críticas hacia Francis Cagigao.

"El rol en específico del director deportivo no se ha visto reflejado ni en el rendimiento, ni en el funcionamiento de las selecciones. Por lo tanto, si de mí dependiera, dado que termina a fin de año el contrato, la verdad es que yo evaluaría con mucha detención el darle continuidad a ese contrato o no. Creo que hasta el momento no se ha justificado", manifestó Antillo a principios de este mes.

Y estas fueron contestadas por el personaje en cuestión. "Él habla como un candidato a la presidencia. Se la tengo que dar, porque está en un momento que busca vender", manifestó el director deportivo nacional.

"Yo no lo conozco, por lo tanto tampoco lo voy a criticar, pero sí diré que obviamente no conoce lo que hacemos. Que yo sepa, nunca lo ha preguntado, porque para eso tendrías que preguntar a los profesionales. Y cuando él habla de selecciones, yo le preguntaría: ¿Qué selecciones? No había futbol formativo cuando llegué, no había estructura. Hemos trabajado muy duro y estamos trabajando todos los días en dotar a la federación de una estructura", cerró.