La denuncia de Chile contra Ecuador por Byron Castillo ha dejado todo tipo de impresiones a lo largo del mundo. Pero sin duda una de las más polémicas fue la de Vito Muñoz, periodista ecuatoriano que llamó a "incendiar el fútbol chileno" ante el riesgo de quedarse sin el Mundial de Qatar 2022.

Mucho se dijo desde entonces, pero hasta ahora el propio protagonista había mantenido silencio. En conversación con RedGol, el involucrado aclaró los motivos de sus fuertes dichos contra nuestro país y dejó claro que no fueron de su responsabilidad.

"El titular no lo dije yo, lo dijo Juan Goñi cuando Chile regresa del Mundial de Inglaterra eliminado. Yo no. Parafraseé lo que dijo, no puedo decir una barbaridad", se excusó antes de volver a lanzarse con todo contra el fútbol nacional.

Vito Muñoz no dudó en cuestionar fuertemente a Pablo Milad, al que acusa de querer salvar su gestión con la denuncia a Byron Castillo. "Trata de tapar su fracaso, siendo una selección con dos técnicos que eran buenos como Rueda y Lasarte"

De hecho, para el periodista ecuatoriano es de extrañar que la Roja no llegara a Qatar 2022. "Han gastado mucho dinero, tienen un equipazo. ¿Quién tiene uno así? Arturo Vidal acaba de campeonar con Inter, Ben Brereton es uno de los mejores goleadores de Inglaterra".

"Hay un mal manejo directriz, aquí también lo hemos vivido. Sabemos que el siguiente paso es tapar los problemas internos que han tenido. No encontraron mejor desahogo que irse encima de Ecuador como con Bolivia", agregó.

Preocupación en Ecuador tras la decisión de la FIFA de acoger denuncia contra Byron Castillo

Ya fuera de dichos en caliente y pensando en lo que se viene, Ecuador debe comenzar a defenderse. La FIFA acogió el reclamo de Chile y abrió una investigación por la denuncia contra Byron Castillo, lo que genera preocupación en Ecuador.

"No, no estamos tranquilos. No voy a mentir. Es una amenaza", reconoce Vito Muñoz. Para el periodista, Chile está haciendo un trabajo comunicacional mucho más importantes que el de la Tri. "Con este abogado brasileño, al que nadie le ha salido al frente y que maneja la opinión internacional con titulares como El País de España, que dice que la FIFA está llamando a Ecuador y da la clasificación de Chile al Mundial"

"Este abogado ha salido en todos los medios. Chile, para mí, ha manejado mejor la opinión pública mundial. Y lo ha hecho porque Ecuador no tiene esa visión de darse cuenta que también eso es importante", añadió

Por ahora, Chile espera por la respuesta de Ecuador a la FIFA para conocer los pasos a seguir en medio de la denuncia. Hay ilusión de lograr la clasificación a Qatar 2022 por secretaría, pero para ello todavía queda mucho por definir.