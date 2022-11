El director técnico de la selección chilena lamentó la postrera derrota frente a Polonia, recalcó que fue un resultado inmerecido y tuvo una particular manera de destacar la mejoría que percibe en el equipo. "Queremos recuperar una identidad de juego", admitió el Toto Berizzo.

Eduardo Berizzo lamenta el gol postrero de Polonia, cuadro que superó por 1-0 a Chile en un amistoso disputado en Varsovia. Pese a la derrota, el DT argentino que fue escogido como el sucesor de Martín Lasarte valoró positivamente el trámite del encuentro y lo mostrado por la selección chilena, más allá de la desconcentración para el tanto de Krzysztof Piątek que desniveló el encuentro a favor de los europeos.

El Toto tuvo palabras de esperanza en torno a lo mostrado por el equipo que dirige, que tuvo la titularidad de Guillermo Soto como una de las novedades. "Hay muchas conclusiones positivas", dijo el ex seleccionador de Paraguay antes de enumerar las virtudes que percibió en la capital polaca. "Actuaciones, posicionamiento defensivo, posesión, circulación de balón, el dominio sobre el partido, no dejamos de atacar, jugamos en campo rival, asumimos riesgos con dominio e intensidad defensiva", añadió.

"Podemos destacar muchas cosas, la derrota no nos agrada. No me gusta perder como perdimos hoy después de tanto esfuerzo. Es corregible recibir el gol que recibimos, pero la actuación del equipo merece confianza y reconocimiento. Es el camino que tenemos que sostener y decididamente convencernos de jugar de esta manera", aseguró también Berizzo, quien ganó el Campeonato Nacional con O'Higgins de Rancagua.

Por cierto que el otrora defensor de Argentina tuvo más palabras. "Debemos encontrar alternativas, probamos algunas, miuchos jóvenes en ataque que necesitan confianza y respaldo para decidir jugadas a través de esa confianza. En los primeros 5' Marcelino tuvo dos claras, esa fue la tónica del partido. Pero dado el volumen de juego, no tuvieron relación exacta. Podemos generar mucho más, lo que no debemos hacer es bajar un centímetro la intensidad de recuperar la pelota y tener la convicción de que el balón es nuestro, como lo hicimos hoy", expresó el ex ayudante de Marcelo Bielsa en el Equipo de Todos.

La reflexión de Berizzo y un pasado que la Roja añora

Eduardo Berizzo tuvo un segmento filosófico en la rueda de prensa pospartido. Ante la consulta de si el equipo está cerca al ideal que pretende, fue enfático. "Más que contestar en relación de estar cerca de alguien, estamos más cerca de nosotros mismos, recuperar una identidad de juego que tine mucho que ver con lo que hicimos bien", apuntó el ex adiestrador del Celta de Vigo y el Athletic Club de Bilbao en España.

"Un equipo que asfixia al rival, es dominante, mucho control de balón, ofertas de pase y movimientos. La respuesta es que estamos cerca de nosotros mismos", cerró el otrora jugador de River Plate y Newell's Old Boys.