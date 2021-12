Ben Brereton es la gran figura de la Championship, la segunda División de Inglaterra, gracias a su destacado rendimiento en el ataque del Blackburn Rovers. Y sus actuaciones crecieron exponencialmente tras su llegada a la selección chilena.

El inglés-chileno habló con Talk Sport relatando lo que ha sido su arribo a la Roja convertido en el nuevo ídolo de la selección nacional, esto posible gracias a la sangre criolla de la mamá del atacante británico.

“A fines de la temporada pasada con el Blackburn me preguntaron si me interesaba jugar por Chile, y ha sido una gran experiencia tomar esa decisión. Me ha permitido incrementar mi nivel, mi mamá está feliz, disfruto cada momento y ha sido brillante para mí”, dijo Brereton Díaz.

Consultado por la posibilidad de compartir con jugadores como Alexis Sánchez, Arturo Vidal y el resto de la Roja, Brereton consideró que “es genial compartir con jugadores tan buenos como ellos, pero trato de mantener los pies sobre la tierra y disfrutar cada minuto en cancha, tanto por la selección como por Blackburn Rovers”.

Por último, le consultaron por su irrupción en el marketing como rosto publicitario de marcas. El delantero se toma con calma y humildad su calidad de estrella en Chile.

“No sé si eso me hace una superestrella, pero hacer un par de comerciales es algo que nunca había hecho antes. Lo disfruté, aunque algunas palabras en español son algo difíciles. Pero pude hacerlo de buena manera”, sentenció Ben Brereton.