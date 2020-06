Aguinaga asegura que Zamorano y Salas son más grandes que Alexis y Edu Vargas: "No hay comparación"

Alex Aguinaga no se olvida del 6 de julio de 1996, cuando en una noche lluviosa le dio el empate parcial a Ecuador frente a la selección chilena en el Estadio Nacional, por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Francia 1998.

"Yo hago el gol a 15 minutos del final del partido, estábamos jugando bien... pensé que nos íbamos a llevar los tres puntos o al menos uno. Pero perdimos concentración y terminan goleándolos. La selección chilena tenía a Marcelo Salas e Iván Zamorano", recuerda.

Es que para uno de los contemporáneos de la Roja que volvió a una Copa del Mundo después de 16 años, "ver jugar a Zamorano y Salas era un espectáculo". Fue el tiempo de la consagración a nivel mundial de la dupla Za-Sa.

Eduardo Vargas y Alexis Sánchez totalizan 81 goles por la selección chilena (Agencia Uno)

Y aunque hoy la dupla que componen Alexis Sánchez y Eduardo Vargas los superó en cantidad de goles anotados, Aguinaga sigue creyendo que ha sido lo mejor que ha visto en el fútbol chileno en materia ofensiva.

"No hay comparación. Los que no vieron a Zamorano y Salas, como se dice, no pueden entrar en esta plática (conversación). Me tocó ver a Zamorano y Salas, impresionantes, aunque Eduardo y Alexis son muy buenos jugadores, no se discute", sentencia el ídolo ecuatoriano.

Marcelo Salas e Iván Zamorano sumaron 71 goles para la selección chilena (Getty Images)

"Lo de la dupla de Vargas y Sánchez, para mí es muy bueno. Pero lo de Zamorano y Salas no tiene nombre: la manera de rematar, de definir, era otra. Se entendían muy bien", asegura el eterno jugador del Necaxa de México.

Y luego hace una distinción táctica entre ambas duplas. "Alexis a veces juega por fuera y a veces por dentro, Vargas es más de venir desde atrás. A veces incluso con otro jugaba arriba y podían jugar tres delanteros", explica.

"Pero con Zamorano y Salas no había necesidad de otro. Los compañeros les ayudaban, les filtraban pases y ellos se las arreglaban, hacían paredes, iban todos a rematar", valora el mundialista en Japón y Corea 2002.

Con Basay hubiera sido un abuso

Por esos años, Ivo basay destrozaba redes junto a Aguinaga en el fútbol mexicano. Pero el Hueso estaba distanciado de Nelson Acosta y no aparecía en la selección chilena. Lo que hubiera sido junto a Zamorano y Salas.

"Aparte el Ivo no era de jugar por adentro, sino que por fuera. Si armas un 4-3-3 con un hombre por derecha, Ivo por izquierda, con Zamorano y Salas, hubiera sido imparable, sería un abuso", relata el comentarista de FOX Sports.

- ¿Y usted no le decía a Basay que fuera a jugar con la selección chilena?

"¡Para qué! Yo prefería que no estuviera. Le decía 'sigue peleando con el técnico, no vayas a tu selección'", se carcajea El Güero Ecuatoriano.